I servizi online di Nintendo Wii U e 3DS verranno chiusi nella prossima primavera

Nintendo ha annunciato con un post su X che a partire dai primi giorni del mese di aprile 2024 non sarà più possibile usufruire dei servizi online con le console di vecchia generazione Wii U e 3DS, quest'ultima già rimossa dal mercato nel 2020 mentre Wii U non è più acquistabile dal 2016. "Da inizio aprile 2024, il gioco online e altre funzioni che richiedono la comunicazione online non saranno più disponibili per i software per Nintendo 3DS e Wii U. Grazie per il vostro continuo sostegno ai nostri prodotti" si legge infatti nel post.

Gli utenti di queste console potranno continuare a giocare offline e godere delle funzionalità che non richiedono la connessione a internet, come StreePass. Quest'ultima opzione connette le console Nintendo 3DS che si trovano in prossimità: funzionando a livello locale e non avendo bisogno di internet, continuerà a essere disponibile. Allo stesso tempo, nell'impossibilità di aggiornare il software e di scaricare le ultime patch, potrebbero sorgere problemi di sicurezza con tutti i contenuti offline per queste console.

Alcuni giochi per Wii U avevano già perso il supporto online, come nei casi di Mario Kart 8 e Splatoon. Ma si era trattato di problemi di vulnerabilità di sicurezza e, dopo averli risolti, Nintendo aveva ripristinato i rispettivi servizi online. Pokémon Bank, invece, continuerà a funzionare anche dopo la deadline di aprile 2024: si tratta del servizio di storage in cloud abbinato a Pokémon X e Y.

Riguardo alla sospensione del servizio per Wii U e 3DS, "Annunceremo una data e un orario più precisi in futuro" si legge sul sito di Nintendo. Mentre Wii U corrisponde a uno dei maggiori fallimenti nella storia di Nintendo (meno di 15 milioni di unità vendute), 3DS ha dato grandi soddisfazioni alla casa di Kyoto con più di 75 milioni di console vendute.