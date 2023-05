I giochi scadranno tra 15 minuti: il curioso bug con i titoli del PlayStation Plus

Alcuni utenti di PlayStation 5 hanno riscontrato nelle scorse ore un fastidioso problema giocando ai titoli offerti dal PlayStation Plus, sia Premium che Extra. La console avvisava che i giochi offerti dall'abbonamento sarebbero scaduti entro 15 minuti a seguito dei quali i videogiocatori sarebbero stati riportati alla schermata principale della console.

Il problema riguardava i titoli gratuiti proposti ogni mese da Sony ai suoi abbonati. In sostanza, la console avvisava che i giochi sarebbero scaduti entro 15 minuti per poi riportare l'utente alla home di PS5. L'aspetto curioso è che in realtà il gioco non veniva chiuso ed era possibile riprendere immediatamente la partita dal punto in cui si era stati interrotti.

L'avviso, però, sembrava legato proprio alla sottoscrizione, come se fosse stata in scadenza la licenza per utilizzare i giochi, seppur l'abbonamento fosse regolarmente attivo. L'errore, inoltre, si ripeteva ciclicamente, il che significa che ogni 15 minuti era necessario riavviare il gioco.

Alcuni utenti si sono cimentati in prove come la disconnessione della console da internet fino al ripristino delle licenze, passando naturalmente per lo spegnimento completo della piattaforma. Nessuno di questi metodi, però, forniva una soluzione al problema.

È ovvio che si trattava di un bug e al momento sembra aver colpito un numero limitato di piattaforme. Tuttavia, risulta comunque difficile stabilire quanto fosse estesa la problematica. In molti nei commenti su Reddit affermavano di riuscire ad accedere ai titoli riscattati senza particolari difficoltà.

Attualmente, il post su Reddit è stato aggiornato e sembra che il problema sia definitivamente risolto a partire dalle scorse ore. Tuttavia, la pagina è ancora disponibile per segnalare l'eventuale persistenza dell'errore.