I conti di Nintendo mostrano che è davvero giunta l'ora di Switch 2

Importante frenata per i conti di Nintendo quest'anno, con la Switch ormai giunta a fine vita e una Switch 2 in arrivo. Calano le vendite di hardware e software, così l'azienda è costretta ad abbassare tutte le stime.

Il ciclo di vita di Nintendo Switch si può definire concluso, non solo perché l'azienda ha anticipato l'arrivo di Switch 2 nelle scorse settimane, con maggiori dettagli attesi il 2 aprile, ma semplicemente osservando i conti dell'anno fiscale in corso. I numeri sono positivi, ma denotano una forte frenata.

Il fatturato dei primi nove mesi si è attestato a 956,2 miliardi di yen, un -31,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, mentre l'utile netto si è fermato a 237,1 miliardi di yen, facendo segnare un -41,9%.

La frenata dell'hardware è evidente, con un calo del 30,6% a 9,54 milioni di unità (di cui 4,82 milioni nel solo trimestre natalizio). Di queste, si contano 2,74 milioni di Switch tradizionali, 5,07 milioni del modello OLED e 2,18 milioni della versione Lite. Anche la vendita di software è calata del 24,4%, passando da 163,95 a 123,98 milioni di copie.

In conseguenza di questo andamento, Nintendo ha rivisto le stime per l'intero anno che termina il 31 marzo. Oltre a un calo da 160 a 150 milioni di copie per quanto riguarda il software, la casa nipponica si aspetta ora di vendere 11 milioni di unità di Switch entro la fine dell'anno fiscale, un dato in calo rispetto ai 12,5 milioni pronosticati in precedenza (già figlio di ulteriori revisioni nel corso dell'anno).

Nintendo Switch ha venduto 150,86 milioni di unità dal lancio a oggi, ottenendo la seconda posizione tra le console di maggior successo dell'azienda, dietro al Nintendo DS con 154,02 milioni di unità.

La società ha inoltre dichiarato di attendersi per l'anno fiscale un fatturato di 1190 miliardi di yen, in calo del 7% su base annua, e un utile netto di 270 miliardi di yen, una riduzione del 10% rispetto alla precedente previsione di 300 miliardi.

Nintendo Switch 2 replicherà il successo della prima versione? È tutto da vedere, ma secondo gli analisti di Omdia, Nintendo venderà 14,7 milioni di unità della nuova console entro fine anno. "Per Switch 2 superare le vendite della Switch originale sarà un'impresa molto ardua: si tratterà una sfida enorme per Nintendo".