Sbarcano in Italia su Huawei Store e Amazon.it, con ricche promozioni, gli ultimi prodotti lanciati le scorse settimane da HUAWEI. Parliamo della HUAWEI Watch 3 Series, ovvero la nuova serie di smartwatch con Harmony Os, e di HUAWEI FreeBuds 4, i nuovi auricolari open-fit con cancellazione del rumore attiva.

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro

I nuovi smartwatch sono acquistabili a partire da 369,00 euro per HUAWEI Watch 3 e 499,00 euro per HUAWEI Watch 3 Pro. Tutti coloro che acquisteranno uno smartwatch della nuova serie riceveranno un paio di HUAWEI Freebuds 4i, offerta valida in esclusiva su Huawei store. Inoltre, con l’acquisto di un HUAWEI Watch 3 in regalo un cinturino extra, mentre con l’acquisto di un HUAWEI Watch 3 Pro, in omaggio un cinturino extra e una HUAWEI OPPLE Smart Desk Lamp.

Huawei FreeBuds 4

Per quanto riguarda le HUAWEI FreeBuds 4, sono adesso in vendita al prezzo di 149,00 euro su Huawei Store e Amazon e, su entrambi, è disponibile uno sconto sull’acquisto del prodotto pari a 20,00 euro. Per chi acquisterà su Huawei Store, sarà sufficiente inserire il codice AFB4E20 al momento del checkout per accedere alla promozione.

Anche sui nuovi prodotti, così come per tutti gli acquisti sull’e-commerce Huawei, gli utenti hanno diritto al servizio di consegna rapida (in uno/due giorni lavorativi), alla spedizione gratuita per prodotti su tutto il territorio nazionale, al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.