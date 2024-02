Horror, tattico e cooperativo: il nuovo gioco degli ex di Cyberpunk 2077 e Bioshock si preannuncia interessante

Antistatic, uno studio fondato da ex sviluppatori di Cyberpunk 2077 e Bioshock, ha pubblicato il primo teaser trailer del suo prossimo titolo, nome in codice "HORNET". Si tratta di uno sparatutto tattico con visuale "bodycam" a tema horror, del quale però non abbiamo ancora una finestra di rilascio.

Per chi non lo sapesse, la visuale "bodycam" è sostanzialmente una telecamera in soggettiva, ma leggermente diversa da quella convenzionale degli FPS. In sostanza, emula una videocamera agganciata al corpo del protagonista piuttosto che riprodurre il suo punto di vista, il che dovrebbe aggiungere un ulteriore elemento di realismo.

Ad ogni modo, HORNET ci trasporterà in un'ambientazione post-nucleare in cui è presente un'elevata attività paranormale. Nel trailer è possibile scorgere alcuni dettagli come la censura a pixel e un'atmosfera piuttosto inquietante, anche se apparentemente non sarà un horror puro.

D'altro canto, si tratta di un'avventura in cooperativa, molto probabilmente limitata a due giocatori. Detto ciò, pare che il gioco prenda le distanze da Bioshock e Cyberpunk 2077, titoli fortemente story-driven, anche se presumibilmente la trama non verrà trascurata.

Si tratta di un progetto interessante, di cui sappiamo davvero troppo poco, ma che seguiremo con attenzione. I tempi d'oro degli FPS horror sono ormai un ricordo, ma si tratta di un genere che non abbiamo mai smesso di apprezzare e un nuovo titolo in questa categoria non può che alimentare la nostra curiosità.