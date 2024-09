Horizon Zero Dawn: Sony raddoppia il prezzo del gioco PS4 in vista della Remastered

Con una mossa inaspettata, Sony ha raddoppiato il prezzo della versione PlayStation 4 di Horizon Zero Dawn, coincidendo con l'annuncio della Remastered per PS5 e PC.

A poche ore dall'annuncio di Horizon Zero Dawn Remastered, Sony ha silenziosamente aumentato il prezzo del gioco originale per PS4: la versione digitale presente sul PS Store può ora essere acquistata a 39,99 euro, ovvero a 20 euro in più rispetto al prezzo a cui il gioco è stato proposto per gli ultimi due anni. La scoperta è stata fatta da VideoGamesChronicle ed è stata confermata da alcuni portali che tengono traccia degli andamenti di prezzo sul marketplace.

Rincaro per Horizon Zero Dawn, a un mese dalla Remastered

La versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn porterà su PS5 e PC una serie di miglioramenti tecnici, tra cui una veste grafica del tutto rivisitata che lo allineerebbero al suo sequel, Forbidden West, rilasciato nel 2022. Non mancano il supporto all'audio 3D e alle funzionalità del controller DualSense, così come altre novità. Un corposo upgrade che gli attuali possessori del gioco, nell'edizione per PS4 o in quella PC, potranno ottenere pagando circa 10 euro.

Tuttavia, sembra che Sony abbia voluto complicare le cose per chi, invece, non ha mai posseduto una copia originale di Zero Dawn. Se fino a poche ore fa gli utenti PS4 potevano infatti acquistare il gioco a poco meno di 20 euro, ora sono costretti a spendere circa il doppio.

Su PSPrices gli utenti possono trovate uno storico dei cambiamenti di prezzo di tutti i titoli digitali presenti sul PlayStation Store. Cercando Horizon Zero Dawn comparirà la Complete Edition attualmente disponibile nel negozio digitale: possiamo quindi notare come il gioco abbia avuto, in media, un prezzo pari a 20 euro nel corso degli ultimi due anni; addirittura, Zero Dawn è stato scontato più volte per essere proposto alla metà del prezzo (9,99 euro).

Il rincaro non si limita alla versione digitale del gioco, purtroppo. Anche i rivenditori terzi stanno aggiornando i listini per le copie fisiche, adeguandosi al nuovo prezzo di 39,99 euro - anche se, nel momento in cui vi scriviamo, Amazon lo propone ancora a poco meno di 20 euro.

Questa mossa sembra essere un tentativo di Sony di scoraggiare l'acquisto delle versioni più datate del gioco, spingendo i giocatori verso la nuova edizione rimasterizzata. Chi aveva intenzione di acquistare Horizon Zero Dawn spendendo i suddetti 20 euro, avrebbe potuto portarsi a casa la Remastered spendendo circa 30 euro in totale; ora, con il rincaro, i nuovi utenti di Zero Dawn dovrebbero spenderne quasi 50, lo stesso prezzo a cui sarà venduta la Remastered.

Non è la prima volta questo mese che Sony modifica silenziosamente i prezzi dei suoi prodotti. All'inizio di settembre, il costo del controller DualSense ha subito un aumento universale di 5 euro, sia su PlayStation Direct che presso i rivenditori online di terze parti.