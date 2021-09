Horizon Zero Dawn: ecco com'è a risoluzione 8K con ray tracing

Sebbene sia un gioco rilasciato nella versione originale ormai diversi anni fa, Horizon Zero Dawn rimane uno dei titoli con il migliore mondo aperto e il più vasto orizzonte visivo. E con le mod opportune, la versione PC può apparire ancora migliore. È la stessa idea del modder Digital Dreams, che ha usato ReShade per migliorare la grafica di Horizon Zero Dawn con ray tracing e altre accortezze grafiche.

Horizon Zero Dawn al massimo splendore su PC con ReShade

In questo modo, Horizon Zero Dawn sembra addirittura migliore del suo seguito (recentemente posticipato al 2022). Digital Dreams, infatti, ha registrato il gioco mentre girava a risoluzione 8K e al massimo dettaglio visivo disponibile, usando ReShade per applicare un "finto" ray tracing.

ReShade è un tool di tipo graphics injector, ovvero un programma che modifica l'aspetto grafico dei giochi applicando in post-processing effetti grafici, modificando i colori, inserendo effetti di profondità di campo o di sfocatura delle immagini o, ancora, vari tipi di filtri, ad esempio di anti-aliasing. Aprendo il gioco e usando la combinazione di pulsanti alt+f2 per richiamare la finestra di ReShade, infatti, i giocatori possono gestire tutti questi effetti grafici in tempo reale.

Nei giorni scorsi Digital Dreams ha pubblicato un lavoro simile a proposito di Skyrim, con 1200 mod e ray tracing. Horizon Zero Dawn è stato originariamente lanciato nel 2017 su PlayStation 4, mentre lo scorso anno è arrivato su PC tramite Steam. Recentemente è stato reso pubblico l'update che consente di giocarlo su PS5 a 60 frame al secondo.

La storia di Horizon: Zero Dawn è ambientata in un futuro lontano 1000 anni dai giorni nostri, dopo una catastrofe che ha riportato la specie umana all'Età della Pietra. Gli umani non sono più la specie dominante e la natura ha reclamato i suoi spazi.

Le macchine hanno preso il sopravvento, mentre i giocatori impersonano Aloy, una ragazza che fa parte di una tribù e che è alla ricerca delle sue vere origini. Questa ricerca, però, è in rotta di collisione con i più grandi misteri e i più grandi pericoli dello scenario raccontato da Guerrilla.