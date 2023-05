Homeworld 3 è stato rimandato (di nuovo), l'uscita slitta al 2024

Ennesimo ritardo per uno degli strategici più attesi per il 2023, ma che rimarrà tale almeno fino all'anno prossimo: la nuova data d'uscita per Homeworld 3 è febbraio 2024. Ad annunciarlo è stato direttamente l'editore, Gearbox Publishing, che stavolta ha spostato la data in avanti di quasi un anno.

Il gioco è in sviluppo presso Blackbird Interactive e rappresenta il primo vero sequel diretto di Homeworld 2 sviluppato da Relic Entertainment, la software house che ha creato questa apprezzata serie di rts, e rilasciato ormai nel lontano 2003. Il nuovo capitolo fu presentato nel 2019, ma da allora ha avuto uno sviluppo piuttosto complesso, tanto che le informazioni sui progressi sono state piuttosto irregolari.

L'ultimo spostamento della tabella di marcia è stato proprio lo scorso anno, in cui Gearbox annunciò che il gioco sarebbe stato rilasciato nella prima metà del 2023, piuttosto che nel Q4 2022, in modo da poter proporre la "massima qualità" per il nuovo capitolo. Motivazioni che vengono riproposte anche in quest'occasione.

We are moving the launch of Homeworld 3 from the first half of 2023 to February 2024 so that we deliver the quality experience that fans deserve. pic.twitter.com/DaCX4eFMm4 — Homeworld (@HomeworldGame) May 25, 2023

"Il nostro obiettivo principale è quello di offrire un'esperienza Homeworld che sia all'altezza degli standard stabiliti dai suoi predecessori e sia degna dell'incredibile eredità di questa serie" si legge nella dichiarazione condivisa su Twitter.

"Homeworld 3 sta prendendo forma esattamente in questo modo, ma per realizzare questa visione abbiamo bisogno di più tempo per rifinire il gioco. Apprezziamo profondamente la vostra passione e dedizione a questo gioco, e stiamo lavorando sodo per portarvi Homeworld 3 il prima possibile"

Nove mesi in più rappresentano un lasso di tempo significativo che dovrebbe essere sufficiente a effettuare le ultime operazioni di perfezionamento. Cosa dire, meglio un gioco in ritardo che uno incompleto no?.