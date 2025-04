Hollow Knight: Silksong sarà disponibile anche per Nintendo Switch, oltre che per Switch 2

Hollow Knight: Silksong sarà disponibile sia per Nintendo Switch che per Nintendo Switch 2. A fugare i dubbi è stato Matthew Griffin, responsabile marketing di Team Cherry

Durante la presentazione di Nintendo Switch 2 ha fatto la sua apparizione Hollow Knight: Silksong, gioco estremamente atteso dai fan al quale manca ancora una precisa data d'uscita. Nelle scorse ore, il responsabile marketing di Team Cherry, lo studio impegnato sul gioco, ha chiarito le piattaforme su cui il gioco sarà disponibile.

Durante la presentazione, infatti, molti fan del gioco hanno temuto che il nuovo capitolo sarebbe stato disponibile solo per Switch 2 nel caso delle piattaforme Nintendo. Tuttavia, Matthew Griffin ha chiarito che Hollow Knight: Silksong sarà rilasciato anche per l'originale Nintendo Switch.

Just to clarify...



Hollow Knight: Silksong is coming to both Nintendo Switch AND the Nintendo Switch 2. — Matthew Griffin (@griffinmatta) April 7, 2025

"Giusto per chiarire…Hollow Knight: Silksong arriverà sia su Nintendo Switch che su Nintendo Switch 2" ha scritto il responsabile su X. Una conferma non così scontata che rassicura i fan in possesso dell'attuale generazione di console ibrida.

Hollow Knight: Silksong fa seguito a Hollow Knight e mantiene l'atmosfera cupa e poetica del primo capitolo. Tuttavia, nei panni di Hornet, esploreremo un mondo completamente nuovo. Anche in questo caso, il gameplay ruota attorno a combattimenti dinamici, esplorazione verticale e orizzontale, e oltre 150 nemici unici. Inoltre, sono state rinnovate alcune meccaniche: in Silksong non collezioneremo Soul, ma Silk che consentiranno di curarsi istantaneamente o eseguire abilità speciali.

Sfortunatamente, non è stata ancora ristretta la finestra di lancio che rimanda a un generico 2025. Tuttavia, almeno, sembra essere confermato l'anno di rilascio dopo una serie di ritardi che hanno portato a quasi sei anni trascorsi dal suo annuncio ad oggi.