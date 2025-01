Hogwarts Legacy: supporto ufficiale al modding per la versione PC

Warner Bros. Games introduce il supporto ufficiale al modding per Hogwarts Legacy. A partire dal 30 gennaio, i giocatori su Steam ed Epic Games Store potranno scaricare mod direttamente dal gioco e creare contenuti personalizzati grazie al Creator Kit, disponibile gratuitamente

Warner Bros. Games ha annunciato un'importante evoluzione per Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo open world ambientato nel mondo magico di Harry Potter. Dal 30 gennaio, i giocatori su PC potranno accedere al supporto ufficiale per il modding, con l'opportunità quindi di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco.

La nuova funzionalità consentirà di scaricare mod direttamente dall’interfaccia del gioco, il che semplificherà l’accesso a contenuti creati dalla community. Per chi desidera mettere alla prova la propria creatività, sarà disponibile gratuitamente su Epic Games Store il Creator Kit, un potente strumento per creare nuove missioni, dungeon, oggetti estetici e miglioramenti per il personaggio.

Le mod saranno ospitate e gestite tramite CurseForge, una delle principali piattaforme dedicate ai contenuti personalizzati per videogiochi. Questo sistema garantirà un ambiente sicuro e moderato, con un focus sulla qualità delle esperienze proposte.

già pronte per il lancio. Tra queste spicca, un dungeon ricco di sfide e segreti, insieme a nuove opzioni di personalizzazione, come scope alternative, costumi unici e un sistema di creazione del personaggio più approfondito.

Per utilizzare le mod ufficiali, sarà necessario collegare il proprio account Steam o Epic Games Store a un account Warner Bros. Games, un passaggio già possibile tramite il sito ufficiale.

Con oltre 30 milioni di copie vendute, Hogwarts Legacy continua a espandere i propri orizzonti, dato che la possibilità di esplorare e personalizzare il mondo magico su cui è basato potenzialmente è in grado di estendere sensibilmente la longevità del titolo.