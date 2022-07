Hogwarts Legacy, non avrà il Quidditch nel gioco. Questo dicono alcune indiscrezioni

Hogwarts Legacy a quanto pare non includerà il Quidditch: stando a diverse fonti che sostengono di essere vicine al progetto, il particolare e originale sport magico farà parte del mondo di gioco ma non potremo cimentarci direttamente con tale esperienza. Già a suo tempo il Quidditch non era stato confermato dagli autori di Hogwarts Legacy, che evidentemente hanno dovuto rinunciare a questa feature per non togliere risorse a tutti gli altri aspetti dell'avventura.

Hogwarts Legacy non avrà il Quidditch o almeno non si potrà giocare

Tramite la FAQ ufficiale di Hogwarts Legacy si scopre come "la scopa è un mezzo di trasporto per esplorare e viaggiare in Hogwarts Legacy, inoltre sono presenti anche gare con le scope. I giocatori possono frequentare le Lezioni di Volo per imparare a padroneggiare l'arte del volo su scopa."

In questo caso dunque almeno per il momento non viene citato il Quidditch, lo sport dei maghi praticato anche a Hogwarts. All'interno del trailer di presentazione vi era stato modo di vedere una scena filmata nella quale appariva un personaggio chiaramente in tenuta da Quidditch, ma in quel caso è possibile che si trattasse solo di una sequenza di trama non interattiva, durante la quale magari è possibile osservare da spettatore l'intelligenza artificiale giocare allo sport. Hogwarts Legacy ci permetterà comunque di usare la scopa volante come detto ma solo per esplorare e viaggiare nei luoghi di Hogwarts.

Non solo perché ricordiamo anche che all'interno del gioco sarà possibile cavalcare animali, come gli ippogrifi, per muoversi nel mondo magico. Hogwarts Legacy è infatti un open world e ci saranno grandi spazi da esplorare, all'interno dei quali trovare ingredienti per creare pozioni, missioni secondarie e non solo. È possibile che il Quidditch venga confermato più avanti, ma il fatto che non venga citato già ora ci lascia un po' in dubbio.

Ricordiamo che come confermato da Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy debutterà durante l'inverno del 2022 e, quindi, a fine dicembre. Il gioco, pubblicato sotto la nuova etichetta Portkey Games, sarà disponibile sulle piattaforme di ultima e penultima generazione, ovvero su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. È inoltre previsto un porting per Nintendo Switch.