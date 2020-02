Broomstick League: il gioco ispirato al Quidditch che strizza l'occhio a Rocket League

Circa due anni fa, Blue Isle Studios annunciava una nuova, curiosa modalità di gioco per il suo Citadel: Forged with Fire. L'inedita game mode avrebbe permesso agli utenti dell'MMO di sfidarsi in una palese imitazione del Quidditch, sport fittizio reso popolare dalla saga di Harry Potter. Sono passati due anni dal suddetto annuncio e la modalità spin-off di Citadel è diventata un titolo a sé stante: Broomstick League.

Il nuovo titolo di Virtual Basement LLC e Blue Isle sembra ispirarsi al ben più noto Rocket League, confezionando un titolo sportivo/arcade che promette match a dir poco esaltanti.

A metà tra Rocket League e Harry Potter: Quidditch World Cup

Osservando il primo trailer gameplay di Broomstick League non notiamo solo la forte influenza di Rocket League, ma anche, e inevitabilmente, quella di Harry Potter: Quidditch World Cup. Parliamo di un gioco pubblicato da Electronic Arts nel 2003, il quale offriva ai fan (e non) del piccolo maghetto la possibilità di salire a bordo di una scopa volante e diventare veri campioni di Quidditch.

Stando al primo annuncio del 2018, Broomstick League avrebbe dovuto includere partite fino a 10 giocatori (5v5), ma Blue Isle Studios specifica che la versione finale si limiterà ai match 1v1, 2v2 e 3v3. I giocatori dovranno svolazzare all'interno di un'ampia arena nel tentativo di tirare la palla nell'anello avversario: i partecipanti potranno utilizzare diversi incantesimi per ottenere bonus sui movimenti in volo o per ostacolare le mosse dell'altro team.

Proprio come in Rocket League, sarà possibile acquisire nuovi elementi in-game - come scope volanti, abiti e incantesimi - e personalizzarli per donare al proprio alter ego uno stile unico. Dal filmato in calce possiamo inoltre notare la presenza di due diverse telecamere, una che inquadrerà il nostro avatar in terza persona e una visuale in soggettiva.

Come annunciato da Blue Isle Studios e da Virtual Basement LLC, Broomstick League approderà nel catalogo Early Access di Steam il prossimo 5 marzo 2020. Il gioco sarà disponibile in accesso anticipato per "9 o 12 mesi" stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, che approfitteranno di tale periodo per rifinire il gioco, implementare nuove meccaniche gameplay e contenuti aggiuntivi, come arene e item personalizzabili.

Il gioco sbarcherà dunque su PC, ma non escluderemmo un'eventuale release su console.