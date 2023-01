Hogwarts Legacy: l'artbook rivela quante ore servono per completarlo e molti altri dettagli

Basato su Unreal Engine, Hogwarts Legacy è il nuovo gioco di ruolo sviluppato da Avalanche Software (Disney Infinity) e prodotto da Warner Bros. Interactive Entertainment, ambientato nell'immaginario di Harry Potter. A un mese dal rilascio ufficiale, sono trapelati nuovi dettagli e nuove immagini di gioco provenienti dall'artbook ufficiale.

Le immagini rivelano la schermata di gestione dell'equipaggiamento del personaggio e i primi concept art per la realizzazione della mappa del gioco, così come di alcune location iconiche. Inoltre, ci sono molti dettagli sulle caratteristiche di gioco, a cominciare dal numero di ore che servono per completare Hogwarts Legacy. A pubblicare le informazioni riservate è stato un utente di Twitter noto come Bigby.

Secondo il leaker, Hogwarts Legacy richiederà circa 35 ore per poter completare la storia principale, mentre per portare a termine anche tutte le attività secondarie serviranno più di 70 ore complessivamente. Altri dettagli sono finiti su Reddit, dove si sta discutendo delle side quest, dei personaggi, delle meccaniche dei viaggi a bordo della scopa e di altri aspetti di gioco. Secondo queste informazioni, gli sviluppatori avevano originariamente previsto una modalità di gioco con il Quidditch, ma è stata successivamente scartata a un anno dall'inizio dei lavori.

Secondo il leaker, Avalanche Software (da non confondersi con Avalanche Studios, responsabile di Just Cause, di Mad Max e di Rage 2) avrebbe anche ridotto le dimensioni della mappa di almeno un quarto, con alcune aree che ora sono diventate inaccessibili.

Hogwarts Legacy è uno dei videogiochi più attesi del 2023, come confermano le statistiche sulle vendite. Su Amazon USA, nella versione PS5, è il videogioco in assoluto più venduto, precedendo Sonic Frontiers e Dead Space Remake. Anche su Amazon Italia sta andando molto bene, piazzandosi al secondo posto nelle vendite, dopo il solo Mario Kart 8 Deluxe.

Dopo diversi posticipi, il rilascio di Hogwarts Legacy è adesso previsto per il 10 febbraio su Xbox Series X|S e PC, oltre che su PlayStation 5. Per quanto riguarda le versioni old-gen per PlayStation 4 e Xbox One, invece, bisognerà aspettare fino al 4 aprile, mentre su Nintendo Switch arriverà il 25 luglio.