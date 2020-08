Hitman ora gratis tramite Epic Games Store

I giocatori PC possono adesso riscattare gratuitamente il primo capitolo della moderna serie di Hitman tramite Epic Games Store. L'offerta è valida fino al 3/9/2020 alle ore 17:00, per cui consigliamo agli interessati di affrettarsi anche perché normalmente questo prodotto viene venduto su Epic Games Store a 59,99 €.

Include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō. Nel ruolo dell'Agente 47, il giocatore è chiamato a eseguire omicidi su commissione ai danni di bersagli di rilievo in un appassionante thriller di spionaggio. Completando missioni e contratti il giocatore sbloccherà nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi utilizzabili in tutte le ambientazioni.

Naturalmente l'iniziativa è legata al lancio del nuovo Hitman 3, il quale rimarrà un'esclusiva per l'Epic Games Store per un anno. Cliccate qui per riscattare gratuitamente Hitman.