Hitman 3: comunicati i requisiti hardware

IO Interactive consiglia di utilizzare una CPU Intel Core i7 4790 insieme a 16 GB di RAM e una GPU Nvidia GeForce GTX 1070 o una GPU AMD Radeon RX Vega 56. Inoltre, vale la pena notare che il gioco utilizzerà le API DirectX 12. Inoltre, richiederà 80 GB di spazio libero su disco rigido. Hitman 3 arriverà su Epic Games Store a gennaio 2021, per effetto di un accordo di un'esclusività dalla durata di un anno.

Requisiti Hitman 3 - minimi

Windows OS

OS 64-bit Windows 10

Processore

Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Memoria di sistema

8 GB

Memoria su disco

80 GB

Windows Direct X

12

Scheda video

NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

Requisiti Hitman 3 - consigliati

Windows OS

OS 64-bit Windows 10

Processore

Intel CPU Core i7 4790 4 GHz

Memoria di sistema

16 GB

Memoria su disco

80 GB

Windows Direct X

12

Scheda video

Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8GB

La serie Hitman di IO Interactive torna con la sua azione stealth. Fra le nuove location, Hitman 3 porterà i giocatori a Dartmoor, in Inghilterra, dove l'Agente 47 dovrà rispolverare le sue doti di detective, oltre che di assassino. Combinando i due elementi, l'Agente 47 "assume il ruolo di detective per indagare su un omicidio ed eliminare il suo bersaglio", dopo aver individuato il responsabile del delitto. Questo nuovo gameplay di Hitman viene definito da IO Interactive "unico".

I preordini per il gioco si apriranno alla fine di questo mese per una varietà di dispositivi, tra cui PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia e PC tramite Epic Games Store. Per quanto riguarda l'esclusività nel negozio di Epic Games, il blog di IO Interactive afferma che "la nostra partnership con Epic ci ha dato la libertà di creare Hitman 3 esattamente come lo immaginavamo".