Hitman 3 non lascia, raddoppia: nel 2022 ancora meglio con ray tracing e VR su PC

IO Interactive ha annunciato che Hitman 3 - Year 2 inizierà il 20 gennaio 2022 con una roadmap di contenuti "entusiasmante". Gli sviluppatori hanno reso che la trilogia World of Assassination (Hitman, Hitman 2 e Hitman 3) ha raggiunto il traguardo di 50 milioni di giocatori diventando il capitolo di maggior successo nella storia del brand.

Sull'onda del successo ecco arrivare lungo tutto il prossimo anno i contenuti post-lancio, con nuove mappe, storie, modalità e modi di giocare. Non solo, ci sarà spazio anche per migliorie tecniche come il ray tracing, sempre in partnership con Intel. "Hitman 3 è già stato migliorato su PC con il supporto alle CPU con 8+ core e il Variable Rate Shading. Nel 2022, Hitman 3 supporterà anche il ray tracing su PC".

Nessuna menzione, almeno per ora, del supporto a XeSS, la tecnologia simile al DLSS che Intel introdurrà con le nuove GPU Arc. Non c'è dubbio tuttavia che Hitman 3 sarà compatibile con la nuova tecnologia, la stessa Intel l'ha usato nei mesi scorsi come gioco per dimostrare le capacità di XeSS.

Quanto alla realtà virtuale, dopo il supporto al PS VR, il gioco supporterà la tecnologia anche su PC. Gli sviluppatori rilasceranno maggiori informazioni prima del 20 gennaio 2022. Sempre in quel momento IO Interactive condividerà ulteriori informazioni sulla nuova modalità di gioco "Elusive Target Arcade", mentre nella primavera il gioco riceverà un non meglio precisato "major update".

A questo indirizzo il video dell'annuncio, con qualche immagine relativa al ray tracing e all'esperienza in VR.