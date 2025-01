Helldivers: gli sviluppatori vogliono tanti attori famosi nel filmper farli morire subito e violentemente

Attraverso il canale Discord ufficiale di Helldivers 2, gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios hanno esposto un'interessante idea per il film: vorrebbero il maggior numero possibile di attori famosi così da farli morire poco dopo l'apparizione davanti alla telecamera e in modo violento.

Come sappiamo, infatti, Sony ha confermato che Helldivers diventerà un film. Attualmente non abbiamo praticamente alcuna informazione in merito, cast compreso, e non sappiamo se lo studio che si occupa del gioco verrà coinvolto anche nella produzione della pellicola cinematografica.

Forse è proprio questo il motivo per cui Shams Jorjani, CEO di Arrowhead, ha pensato di fornire anticipatamente qualche suggerimento, nato probabilmente durante le discussioni con gli sviluppatori.

"Tutti noi speriamo che ingaggeranno il maggior numero di attori di serie A possibile – così possiamo farli uccidere immediatamente e violentemente", ha scritto Jorjani in risposta a un utente che spera di non vedere Chris Pratt all'interno del lungometraggio.

Sfortunatamente, per quanto possa essere assurda (ed epica) l'idea, nel puro stile di Arrowhead, dubitiamo che Sony possa realizzare un progetto simile. Helldivers è un franchise relativamente nuovo e il film sarà inevitabilmente una scommessa, ragioni per cui l'azienda potrebbe investire un budget insufficiente a coprire il cachet di molti grandi nomi di Hollywood.

Tuttavia, come si suol dire, "mai dire mai" e nulla esclude che almeno qualche volto noto del panorama cinematografico venga scritturato. D'altronde, sarebbe una buona leva con la quale attirare i non giocatori nelle sale.