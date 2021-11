Hellblade: Senua's Sacrifice con ray tracing, NVIDIA DLSS e AMD FSR su PC

Hellblade: Senua's Sacrifice diventa next-gen su PC. A quattro anni dalla sua pubblicazione, il gioco di Ninja Theory ottiene un enorme aggiornamento grafico, frutto delle migliorie apportate dal team sulla recente versione Xbox Series X|S.

La nuova build guadagna il ray tracing con preset Low, Medium e High per quanto concerne i riflessi, ma anche per le ombre (solo all'impostazione High). Inoltre, oltre a supportare le API DirectX 11 e 12, il gioco guadagna le tecnologie NVIDIA DLSS e AMD FSR per quanto concerne l'upscaling. "Tutto ciò dona uno spessore mai visto prima a Helheim, dunque siamo entusiasti che i giocatori possano ripercorrere il viaggio di Senua in un ambiente ancora più coinvolgente".

L'aggiornamento grafico non è però l'unica novità. "Abbiamo sfruttato questa opportunità per aggiungere alcune funzionalità fondamentali di accessibilità per rendere Hellblade disponibile a più persone. Tra queste la rimappatura completa del controller e della tastiera, la personalizzazione dei sottotitoli e preset dedicati ai daltonici per Deuteranopia, Protanopia e Tritanopia".