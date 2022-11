Hearthstone: l'espansione L'Avanzata del Re dei Lich arriva a dicembre, tutti i dettagli

Il team di Blizzard Entertainment continua a supportare Hearthstone, il popolare TCG (trading card game) ispirato alla lore di Warcraft. La prossima espansione del gioco di carte è interamente dedicata al Re dei Lich, uno dei personaggi più iconici dell'universo fantasy, che porterà con sé il suo esercito di non morti e diverse novità che mirano a smuovere ulteriormente il meta di gioco.

L'Avanzata del Re dei Lich ha ora una data di uscita, così come uno spettacolare trailer che vede in azione Arthas Menethil. Blizzard ha svelato tutti i dettagli sul promettente add-on.

Il Re dei Lich tornerà su Hearthstone il 6 dicembre



Dopo aver debuttato su Hearthstone sotto forma di carta Leggendaria, il Re dei Lich si appresta a tornare nel gioco di carte collezionabili, ma questa volta in veste di Eroe.

Come se ciò non bastasse, con il ritorno di Arthas arriva anche una nuova Classe giocabile, quella del Cavaliere della Morte: imbraccerà un nuovo Potere Eroe (Carica dei Ghoul) con cui sarà possibile evocare un Ghoul 1/1 dotato di Carica e che morirà alla fine del turno. Blizzard coglie l'occasione per introdurre una nuova meccanica, Cadaveri, che verrà assegnata ai servitori morti e che potranno essere rievocati dal Cavaliere della Morte per ottenere un vantaggio sull'avversario.

"Guerrieri delle Distese Ghiacciate, levatevi e ascoltate la chiamata del Re dei Lich", si legge nella descrizione del primo trailer dedicato all'espansione. "Il Re dei Lich sta tornando su Hearthstone e sta portando con sé la nuova classe di Hearthstone: il Cavaliere della Morte! Sta guidando la sua armata di Non Morti in un assedio contro la città elfica di Lunargenta. Ti unirai alle fila dei Non Morti o ti aiuterai gli Elfi del Sangue a fermarne l'avanzata?".

Tra le novità de L'Avanzata del Re dei Lich troviamo un'abilità nuova di zecca, Sete di Mana, che potenzierà le carte del giocatore man mano che la battaglia prosegue: queste otterranno effetti aggiuntivi, a patto di possedere abbastanza Cristalli di Mana. C'è anche un nuovo tipo di servitore, il Non Morto: centinaia di servitori già presenti nel gioco riceveranno questo 'tag' per essere identificati più facilmente e per consentire agli utenti di costruire i mazzi sfruttando nuove sinergie.

Parlando dei mazzi, gli sviluppatori di Blizzard hanno revisionato il sistema di deck building introducendo un'altra meccanica, quella delle Rune. I nuovi mazzi potranno essere basati su tre diverse tipologie di Rune: Sangue, per controllare la partita manipolando la Salute, Gelo, per infliggere danni diretti con Magie gelide, ed Empietà, per evocare sciami di servitori sul tabellone.

L'Avanzata del Re dei Lich sarà disponibile dal 6 dicembre per tutti i giocatori di Hearthstone. L'espansione introdurrà 145 nuove carte che potranno essere collezionate aprendo i pacchetti legati al DLC. Chi vorrà preacquistare l'add-on potrà scegliere tra due bundle: il Mega Pacchetto (79,99€) - che include 80 buste, 5 buste Pregiate Dorate e 2 carte Leggendarie Pregiate casuali - e il Pacchetto standard (49,99€), che include invece 60 buste e 2 carte Leggendarie.