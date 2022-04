Hearthstone: Blizzard vende una singola carta a 25 dollari, i giocatori non ci stanno

Poco più di un anno fa, Blizzard Entertainment ha aggiornato Hearthstone introducendo un nuovo livello di rarità per alcune carte collezionabili. Le cosiddette carte 'Diamante' sono caratterizzate da una cornice unica e da un'animazione 3D per i relativi artwork; possono essere ottenute acquistando un'espansione o collezionando tutte le carte Leggendarie di un determinato set.

Il caso più recente rappresenta però un'eccezione: la carta Diamante di Drek'Thar può essere solo acquistata, spendendo l'Oro accumulato in-game o utilizzando soldi reali. La community del popolare TCG non sembra averla presa molto bene e si è rivoltata contro Blizzard.

Volete la carta Diamante di Drek'Thar? Preparate il portafogli (o l'Oro)

La controversa carta Diamante dello sciamano Drek'Thar è diventata una delle più desiderate dai giocatori di Hearthstone, ma è anche l'oggetto più costoso del gioco. Al momento la carta viene venduta all'interno dello Shop al costo di 24,99 euro o, in alternativa, per 3000 monete d'Oro. Agli utenti viene dunque offerta la possibilità di spendere il 'denaro' accumulato giocando, ma ciò non ha impedito alla community di esprimere il proprio dissenso in rete.

Diamond Drek'thar should summon 10-drops because it sure as hell costs more than every single minion in my deck. pic.twitter.com/CwX7KvhRHu — Hearthstone Top Decks💙 (@HSTopDecks) April 5, 2022

Numerosi giocatori e streamer hanno criticato la scelta di Blizzard Entertainment e, più specificamente, il folle prezzo legato alla preziosissima carta. Le lamentele più aspre arrivano da Reddit, dove alcuni utenti fanno notare che la carta di Drek'Thar "costa la metà di Elden Ring".

Mentre gran parte della community è in rivolta, una minoranza di utenti non sembra altrettanto turbata. Come sottolineano alcuni giocatori, la carta Diamante di Drek'Thar rappresenta solo un miglioramento estetico di una carta già distribuita gratuitamente - la versione Oro di Drek'Thar era stata offerta in regalo al lancio dell'espansione Divisi nella Valle D'Alterac. "Non capisco l'odio. È un gioco free-to-play che si fa pagare per una skin di una carta che vi hanno dato gratuitamente e che potete ottenere usando la valuta di gioco", commenta WickerBasement.

Ricordiamo che, dal prossimo 11 aprile, i giocatori di Hearthstone accoglieranno una nuova espansione intitolata Rotta per la Città Sommersa. L'add-on viene venduto sullo Shop di Battle.net tramite due opzioni: un Mega Pacchetto da 80 buste (€79,99) - che include il modello eroe Regina Azshara per la classe Mago - e il Pacchetto Standard da 60 buste (€49,99).