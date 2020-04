Half-Life Alyx: ecco la mod per giocarlo senza visore VR

Half-Life Alyx è un titolo di altissima qualità, capace di rilanciare il settore della Realtà Virtuale. Tuttavia, non ha un pubblico molto vasto, proprio per via del fatto che non tutti i giocatori si sono ancora dotati di un visore VR. Ma non è un problema insormontabile perché adesso è disponibile una mod non ufficiale che permette di giocarlo con mouse e tastiera, senza visore.

La mod è stata sviluppata da r57zone, che l'ha resa disponibile su GitHub. Ha allegato un lungo processo di configurazione per spiegare come far funzionare la mod. Naturalmente si tratta di una forzatura, perché l'immersività e le meccaniche di interazione di Half-Life Alyx sono state ideate e progettate per il visore VR: giocandolo senza, il tutto sembra farraginoso e innaturale. Come si può verificare dal video pubblicato dallo stesso autore della mod.

La mod si può comunque scaricare cliccando qui. Half-Life: Alyx può essere giocato con HTC Vive Pro, Oculus Rift S e anche Oculus Quest con l'accessorio Link.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle recensioni di Half-Life Alyx.