Hai comprato un gioco su Steam che è già nel Game Pass? Questa estensione fa per te!

Chi è un PC gamer lo sa bene, oggi per avere a disposizione tutti i giochi è necessario iscriversi a diversi servizi come Steam, Epic Games, Uplay e molti altri. Microsoft ha portato su PC anche Xbox Game Pass, offrendo in cambio del pagamento di un abbonamento accesso a moltissimi titoli, che aumentano mese dopo mese. Una libreria molto ampia, per un esborso accettabile, aspetti che hanno reso il servizio molto popolare tra i giocatori.

È tuttavia abbastanza facile perdere di vista il quadro della situazione e magari acquistare un titolo già presente sul Game Pass. Un'estensione per Firefox e Chrome potrebbe farvi risparmiare: Xbox Game Pass info on Steam, questo il suo nome, segnala sulla pagina Steam dei titoli se sono già all'interno del servizio on demand di Microsoft.

"Vi siete mai trovati nella situazione in cui avete acquistato un gioco, solo per scoprire in seguito che era già su Xbox Game Pass? Mi è successo. Così ho pensato, 'e se potessi vedere quell'informazione direttamente su Steam?' Questo addon confronta lo Steam ID di un gioco con il database che ho creato e mostra se un gioco è attualmente su Xbox Game Pass o no".

Per ora l'estensione funziona su Firefox e Chrome, e riguarda solo Steam. Inoltre - come si può dedurre - funziona se navigate in Steam dal browser e non dal client desktop. Rimane comunque un buon mezzo, per i meni accorti, di non commettere un incauto acquisto (certo c'è il recesso, ma perché arrivare a quel punto?). Ah, badate bene, l'estensione segnala solo i giochi presenti nel Game Pass per PC, non quelli su console. Per seguire lo sviluppo dell'addon, riconoscere qualcosa allo sviluppatore o semplice curiosità, trovate ulteriori informazioni a questo indirizzo.