Hades arriverà sui dispositivi mobili il prossimo anno, in esclusiva Netflix e iOS

Hades, il celebre dungeon crawler di Supergiant, arriverà sui dispositivi mobili il prossimo anno in esclusiva per la piattaforma gaming di Netflix. Non vi è ancora una data d'uscita esatta, se non un generico 2024, ma sappiamo che il gioco sarà disponibile esclusivamente per dispositivi iOS.

Il titolo adotterà controlli touch completamente personalizzabili, ma supporterà anche i controller Bluetooth per un'esperienza più vicina a quella console. Nel post sul blog la software house ha anche sottolineato di aver lavorato con Secret6 per questa versione, uno studio che ha collaborato con artisti del calibro di Naughty Dog, CD Projekt RED e INTERIOR/NIGHT (uno studio indipendente composto da veterani di Quantic Dream e Sony).

Qualcuno potrebbe chiedersi quando sarà disponibile anche per Android. Ebbene, a quanto pare molto semplicemente non lo sarà: nel post è specificato che per il momento non vi sono piani per portare il gioco anche sul sistema operativo di Google.

In ogni caso si tratta di un ulteriore sforzo nel settore dei videogiochi da parte di Netflix che proprio in questi giorni, durante la Geeked Week, ha annunciato diversi nuovi indie in arrivo. Leanne Loombe, responsabile per i giochi di terze parti di Netflix, ha anche anticipato che ben presto la disponibilità dei giochi cambierà in base alla piattaforma utilizzata.

"La differenziazione della disponibilità avverrà sicuramente quando inizieremo a espandere il servizio cloud in più regioni e a portare più giochi. Questi giochi saranno diversi dal punto di vista creativo rispetto ai giochi per dispositivi mobili che stiamo realizzando. Talvolta i giochi che lanciamo su Netflix saranno disponibili su dispositivi mobili, TV e PC attraverso il cloud. Altre volte ci sarà un gioco disponibile solo su TV e sarà davvero su misura per quell'esperienza" ha spiegato.

Un chiarimento che non arriva del tutto inaspettato, dato che Netflix ha più volte spiegato di volersi espandere oltre le piattaforme mobili. Sappiamo che la società ha assunto anche Joseph Staten, ex veterano di Bungie, con l'intenzione di spingersi anche verso produzioni tripla A indirizzate alle piattaforme di gioco dedicate.

Loombe ha anche spiegato che la società sta sviluppando un algoritmo che suggerisce ai giocatori quali sono i titoli a cui possono accedere. In sostanza, questa funzionalità analizza le piattaforme a disposizione e mostra esclusivamente i titoli di cui il singolo utente può fruire. Ad esempio, non verranno suggeriti i giochi per TV nel caso in cui non si disponga di un televisore in grado di eseguirli.