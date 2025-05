GTA VI: più di 50 immagini spettacolari del nuovo gioco di Rockstar Games. Eccole tutte

Rockstar Games ha sorpreso i fan con un vero e proprio tsunami visivo: contestualmente al lancio del secondo trailer di Grand Theft Auto VI è stata pubblicata una galleria contenente più di 50 immagini spettacolari tratte direttamente dal gioco in sviluppo. Una mossa a sorpresa che non si limita a fornire una mera anteprima, ma offre un’immersione profonda nei dettagli di personaggi, ambientazioni e atmosfere che caratterizzeranno il prossimo capitolo della saga.

Dalla presentazione del nuovo video promozionale emerge subito l’intento di Rockstar di mantenere altissima l’attenzione del pubblico, trasformando ogni fotogramma in un frammento di quella che si preannuncia come l’esperienza open world più ambiziosa di sempre. Le immagini rilasciate non sono semplici screenshot: si tratta di fotogrammi ad alta risoluzione appositamente selezionati per mettere in risalto aspetti tecnici, estetici e narrativi del gioco.

Protagonisti e comprimari

Al centro della scena ci sono i due protagonisti, Jason Duval e Lucia Caminos, la coppia di fuorilegge il cui destino si intreccia in una spirale di tradimenti e colpi criminali nell’assolata Vice City. Jason, ex soldato con un passato di truffe e violenze, sogna di abbandonare il giro dei trafficanti delle Leonida Keys per una vita normale, ma l’incontro con Lucia potrebbe essere la sua condanna o la sua salvezza. Lucia, invece, è una donna temprata dal carcere e dal desiderio di riscattare i sogni di sua madre; la galleria di immagini mostra il suo sguardo deciso e l’armatura fatta di cicatrici ed esperienze estreme.

La gallery include anche numerosi comprimari destinati a svolgere ruoli chiave nella narrazione: Cal Hampton, stratega spietato; Boobie Ike, leggenda urbana diventata imprenditore tra club e immobili; Dre’Quan Priest, ex pusher che punta alla ribalta musicale con la sua Only Raw Records; Real Dimez, duo rap alla ricerca del successo virale; Raul Bautista, rapinatore veterano sempre in cerca di nuove reclute; e infine Brian Heder, trafficante old school che governa le Leonida Keys dalla sua rimessa nautica insieme alla terza moglie Lori.

Ambientazioni da sogno… e da incubo

Il cuore pulsante di GTA VI sarà lo stato immaginario di Leonida, un’icona romanzata della Florida che racchiude al suo interno sei aree principali. Vice City riemerge in una veste rinnovata, tra grattacieli scintillanti, quartieri decadenti e spiagge affollate di turisti e criminali. Ambrosia introduce un contesto esotico fatto di palmeti e resort di lusso, mentre Grassrivers invita ad addentrarsi nelle paludi misteriose ricche di fauna e pericoli nascosti. Le Leonida Keys ripropongono l’atmosfera caraibica delle isole coralline, con lenti canali navigabili e contrabbandieri pronti ad ogni azione illegale. Il Parco Nazionale del Monte Kalaga si apre con selvagge foreste montane, cascate e sentieri impervi, mentre Port Gellhorn restituisce lo scenario di un vecchio porto abbandonato in cui si intrecciano traffici illeciti e leggende metropolitane.

Qualità tecnica e ricchezza di contenuti

Oltre alla varietà delle location, la galleria mette in mostra l’assoluta cura del dettaglio nella resa grafica: texture nel suolo, riflessi dell’acqua, giochi di luce al tramonto e animazioni facciali minuziosamente studiate promettono un realismo senza precedenti. Le immagini confermano che gran parte del materiale visto nel trailer è stato catturato in-engine, senza ricorrere a rendering esterni, a testimonianza della potenza del motore proprietario di Rockstar e della capacità del team di sviluppo di sfruttare al massimo le attuali console di fascia alta.

La gamma di fotogrammi mostra anche diversi momenti di gameplay potenziale, come inseguimenti in auto ad alta velocità, sparatorie nelle vie cittadine e scene di interazione sociale che lasciano intuire una maggiore profondità nelle dinamiche relazionali rispetto ai capitoli precedenti. Questa mescolanza di momenti cinematografici e potenziali fasi di gioco sottolinea l’approccio cinematografico di Rockstar, sempre più orientato a una narrazione immersiva e multilivello.

Lunga attesa e date ufficiali

A rendere ancora più affascinante questa valanga di contenuti visivi c’è il contesto del rinvio ufficiale: Rockstar Games ha confermato che Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026, posticipando di oltre un anno la finestra inizialmente prevista per l’autunno 2025. Questo slittamento, accompagnato dal cosiddetto “shadow drop” del trailer e dalla ricca galleria, è stato interpretato da molti come un modo per lenire l’amarezza dei fan e riaffermare la qualità over deadline tipica dello studio.

L’attesa di oltre dodici mesi non sarà semplice da colmare, ma l’enorme quantità di materiale rilasciato in queste ore rappresenta un messaggio forte: Rockstar vuole garantire che ogni aspetto ludico, narrativo e tecnologico di GTA VI sia curato nei minimi dettagli, e offrirà ai giocatori un mondo di gioco vasto, vivace e interattivo come mai prima d’ora.