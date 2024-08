GTA: San Andreas in realtà virtuale, lo sviluppo è sospeso a tempo indeterminato

GTA: San Andreas per Quest 2 fu annunciato con grande clamore nell'ottobre 2021, ma da allora nessuno ne ha più sentito parlare. Adesso è arrivata la notizia tanto temuta: Meta e Rockstar hanno sospeso lo sviluppo "a tempo indeterminato" per concentrarsi su altri progetti.

Che fine ha fatto Grand Theft Auto: San Andreas in VR? Era l'ottobre 2021 e Meta annunciava la versione in realtà virtuale, per l'allora Quest 2, del noto videogioco di Rockstar. "È un progetto in lavorazione da molti anni e non vediamo l'ora di mostrartene di più", disse la società all'epoca. Ebbene, di Grand Theft Auto: San Andreas VR non se n'è saputo più nulla, e a distanza di tre anni Meta ha dichiarato che il lavoro su quel titolo è "sospeso a tempo indeterminato".

In risposta a un commento su YouTube che chiedeva dove fosse finito GTA: San Andreas VR, l'account ufficiale di Meta Quest ha risposto: "GTA: San Andreas è in sospeso a tempo indeterminato mentre entrambi ci concentriamo su altri progetti. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri amici di Rockstar in futuro".

In un'ulteriore dichiarazione a IGN, Meta ha nuovamente confermato che il porting è indefinitamente sospeso. La notizia non sorprende, e certamente c'è molta più attesa per GTA 6 che per la versione VR di GTA: San Andreas, con buona pace di chi ha investito sui visori di Meta, magari anche spinto dalla promessa di potersi immergere nel mondo malfamato di GTA.