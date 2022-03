Google Stadia presto potrebbe far girare i giochi nativi Windows grazie a un emulatore

Il sistema operativo alla base dei server di Google Stadia è basato su Linux Debian, su cui si appoggiano le API Vulkan per il calcolo e la grafica. Questo comporta un lavoro supplementare per quei sviluppatori che vogliono portare i propri giochi su Stadia, che potrebbe scoraggiarli alla luce dello scarso successo che la piattaforma di cloud gaming sta avendo. Se fosse possibile far girare le versioni Windows non modificate sui server di Stadia, invece, il servizio di Google beneficerebbe subito di un grosso balzo nel numero di titoli supportati.

Google Stadia: catalogo di giochi in grossa espansione nel prossimo futuro?

Stando ai dettagli di una sessione al prossimo Developer Summit 2022 (15 marzo), i tecnici di Google presenteranno proprio un sistema capace di far girare i giochi per Windows su Stadia.

"Come scrivere un emulatore Windows per Linux da zero?" si legge nella descrizione della sessione. "Una panoramica dettagliata della tecnologia alla base della soluzione di Google per l'esecuzione di giochi Windows non modificati su Stadia. Questa è una panoramica tecnica approfondita di alcuni dei concetti fondamentali con l'obiettivo di consentire ai programmatori di comprendere meglio tali tecnologie e potenzialmente di costruirne di proprie".

La sessione avrà una durata di 25 minuti e il principale referente sarà Marcin Undak del team di Stadia che si occupa di porting. Al tempo stesso, la descrizione non è completamente esplicativa di ciò che verrà detto nella sessione: soprattutto l'ultima parte fa pensare che comunque gli sviluppatori avranno un ruolo nel processo di emulazione.

Google non è l'unica compagnia che si è ritrovata nelle condizioni di dover eseguire giochi per Windows su Linux. Valve porta avanti da anni una battaglia contro la centralità di Windows nel gaming e ha sviluppato un layer di compatibilità, Proton, per far girare i giochi per Windows tramite Wine. Anche la nuova Steam Deck usa Proton per poter attingere al catalogo dei giochi di Steam.