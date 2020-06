Google Stadia Premiere Edition: riduzione di prezzo e The Elder Scrolls Online gratis

Google ha cambiato il prezzo di Google Stadia Premiere Edition, seppure rimuovendo una parte dei contenuti. Il pacchetto che include un Controller Stadia e un Chromecast Ultra adesso costa 99,99 € invece di 129,99 €. Ricordiamo inoltre che, a differenza dell'offerta iniziale, l'abbonamento a Stadia Pro adesso si può sottoscrivere separatamente rispetto alla Premiere Edition per 9,99 € al mese, in modo da poter accedere anche senza acquistare hardware fisico.

La Premiere Edition, quindi, adesso costa meno rispetto alla fase di lancio, ma non ha più i tre mesi di abbonamento a Stadia Pro e il Buddy Pass, con il quale era possibile invitare un amico e farlo giocare gratuitamente.

Inoltre, gli utenti abbonati a Stadia Pro possono adesso accedere senza costi aggiuntivi al famoso MMO di Bethesda The Elder Scrolls Online. Quest'ultimo è disponibile nella versione che include l'espansione Morrowind, mentre la recentemente rilasciata Greymoor, che consente di spingersi fino ai confini di Skyrim, ha un costo di 69,99 euro. C'è tempo fino al 16 luglio per riscattare The Elder Scrolls Online all'interno di Stadia Pro, e il gioco rimarrà raggiungibile fino a quando si continua a pagare l'abbonamento.

A questo si aggiungono i cinque giochi gratuiti del mese di giugno, ovvero Get Packed, Little Nightmares, Power Rangers: Battle for the Grid, SuperHot e Panzer Dragoon: Remake.