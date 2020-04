Google Stadia: arrivano audio surround 5.1 e tastiera on-screen

Inoltre, ultimamente Google ha reso gratuito per due mesi l'abbonamento a Google Stadia Pro . Per altri dettagli sugli ultimi aggiornamenti, invece, cliccate qui .

Quando la qualità della connessione decade e stiamo giocando con un dispositivo mobile, inoltre, adesso riceveremo una puntuale notifica, in modo da modificare all'occorrenza il nostro stile di gioco (o interrompere la sessione di gioco). Ricordiamo che Google Stadia è accessibile con Chromecast Ultra, browser Chrome o qualsiasi PC, con Pixel 2, 3, 4 e oltre 20 smartphone Android ( l’elenco degli smartphone compatibili continuerà a crescere nel tempo ).

È importante soprattutto il suono surround 5.1, atteso già al lancio. Un'assenza che si è fatta sentire molto, perché comprometteva il coinvolgimento nell'esperienza di gioco. L’opzione per il momento è limitata agli utenti di Stadia Pro . Inoltre, adesso quando si interagisce con il servizio con un gamepad appare a schermo una tastiera virtuale che permette di inserire i testi in maniera molto più agevole.

Google Stadia è un servizio in continuo aggiornamento. Fra gli ultimi miglioramenti, si segnala la patch che introduce audio surround 5.1 , tastiera on-screen e un servizio di notifiche per dispositivi mobile che invierà avvisi sulla qualità della connessione.

