GoldenEye 007: i livelli dell'iconico sparatutto ricreati all'interno di Far Cry 5

Facciamo un piccolo tuffo nel passato, riscoprendo uno dei titoli più amati dai fan degli sparatutto in prima persona. Parliamo di GoldenEye 007, sviluppato da Rare e basato sull'omonimo film del 1995 che vede protagonista l'agente segreto James Bond. A 24 anni dal suo debutto su Nintendo 64, lo storico FPS è stato riportato in vita grazie al lavoro di un fan: è bastato utilizzare l'editor dei livelli di Far Cry 5 per riprodurre fedelmente le ambientazioni del first-person shooter.

Un fan-remake per GoldenEye 007: l'opera di Krollywood

Non sarà il remake tanto desiderato dai giocatori, ma questo "fan-remake" è senz'altro impressionante. L'autore risponde al nome di Krollywood, giocatore che, un anno fa, si era già cimentato nell'impresa di ricreare il setting di GoldenEye 007 all'interno di Far Cry 5. In quell'occasione, Kollywood era riuscito a riprodurre il livello DAM, con risultati sorprendenti.

Alla fine l'opera è stata completata: ogni singolo livello di GoldenEye è stato ricostruito da zero utilizzando l'editor di Far Cry 5. Un processo che, come dichiarato dallo stesso autore, ha richiesto la bellezza di 1.400 ore di lavoro nel corso degli ultimi tre anni. Attenzione però: non sono stati ricreati solo i livelli della campagna, ma anche i due livelli bonus del gioco originale.

Certo, gli editor dei livelli - o eventuali modalità "creative" - sono presenti in molti giochi, ma Krollywood ha preferito quello di Far Cry 5, per un motivo ben preciso. Lo sparatutto di Ubisoft offre un tool molto semplice da utilizzare, oltre ad un'incredibile varietà di oggetti da impiegare nella creazione del livello desiderato. Per giunta, l'editor di Far Cry 5 include diversi elementi estratti dai giochi delle serie Assassin's Creed e Watch Dogs.

Su Reddit, Krollywood spiega che i 18 livelli di GoldenEye 007 possono essere giocati da chiunque nella modalità Arcade di Far Cry 5: basterà cercare l'username Perfect-Dark1982 sul PSN.

A proposito di Far Cry, ricordiamo che Ubisoft ha recentemente presentato il sesto capitolo della folle serie sparatutto. Far Cry 6 sarà disponibile dal prossimo 7 ottobre su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia, Amazon Luna e, ovviamente, su PC.