God of War Ragnarok si concentra sul rapporto padre-figlio e spinge i genitori a immedesimarsi nel gioco

Sony Interactive Entertainment Italia ha pubblicato un nuovo video di God of War Ragnarok, l’atteso sequel della saga norrena in arrivo il 9 novembre su PlayStation 5 e PlayStation 4, in cui Kratos e Atreus continuano il loro viaggio attraverso la cosmologia norrena mentre il loro rapporto padre-figlio si rafforza e consolida.

Per comprendere appieno il complesso rapporto tra Kratos e Atreus, SIE ha interpellato alcuni genitori d’eccezione - come le due grandi star cinematografiche John Travolta e Ben Stiller e l’icona mondiale del basket americano LeBron James - che hanno dimostrato le difficoltà ma anche l’indissolubile amore che unisce padri e figli.

“Indossare la barba e il trucco di Kratos è stato molto stimolante" ha detto Ben Stiller secondo quanto si legge sul PlayStation Blog. "I colori di guerra sono veramente utili per far capire alla gente che uno fa sul serio. La barba mi ha fatto sentire più saggio… anche se [mio figlio] Quin non era per niente d’accordo.”

"C’è qualcosa di unico nell’avere tra le mani l’ascia Leviatano: ti trasporta in un altro mondo. Tutti noi giochiamo ai videogames, ma poter dare vita a quei momenti e connettersi ad essi in un modo diverso è fantastico.” replica LeBron James, la famosissima star del mondo dell'NBA.

"In modo simile a Kratos e Atreus, l’equilibrio tra “tenerlo stretto e lasciarlo andare” è una dinamica familiare per molti genitori. Non c’è sensazione migliore di vedere il proprio figlio crescere e maturare diventando la versione migliore di se stesso.” chiosa John Travolta.

"Tirando le somme, le prime ore di God of War Ragnarok sono state estremamente appaganti, da ogni punto di vista" abbiamo scritto nell'anteprima di God of War Ragnarock. "Dopo la tragica conclusione del precedente capitolo, la storia di Kratos e Atreus procede tra colpi di scena e momenti di grande intensità, tenendoci incollati allo schermo per tutto il tempo richiesto dalla prima grande missione dell'avventura. In questi frangenti abbiamo potuto saggiare il gameplay e, in particolare, il sistema di combattimento. Quest'ultimo non compie grandi passi avanti, ma può comunque accogliere graditissime novità legate agli attacchi di Kratos e alle nuove abilità di Atreus, così come altre integrazioni di natura ruolistica".