God of War Ragnarok è un successone: con 5,1 milioni di copie è il first party venduto più velocemente

Non c'è dubbio che God of War Ragnarok sia un gioco di grande spessore, ci è piaciuto molto e consigliamo a tutti di provarlo. Per diventare un successo, però, doveva conquistare il cuore del pubblico e, secondo i dati diffusi da Sony, ci è pienamente riuscito.

Con 5,1 milioni di copie vendute nella prima settimana dal lancio del 9 novembre, God of War Ragnarok non solo ha fatto segnare il debutto migliore per un capitolo della serie, ma si è anche guadagnato il titolo di first party PlayStation a raggiungere quel traguardo più velocemente.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

L'annuncio è arrivato tramite l'account Twitter ufficiale di PlayStation, dove si specifica che il dato è relativo al totale delle copie vendute su PS4 e PS5. Ovviamente non sono mancati i complimenti a Sony Santa Monica, lo studio interno che ha sviluppato un gioco che, complice l'arrivo del capitolo 2018, presto o tardi arriverà anche su PC.