Goat Simulator 3 sbarca su Game Pass e Steam con tanti contenuti aggiuntivi

Coffee Stain Publishing e Coffee Stain North hanno annunciato che Goat Simulator 3 sarà disponibile su PC, Xbox e Game Pass a partire da giovedì 7 dicembre. Il gioco sarà accompagnato da un pacchetto di contenuti che comprende alcuni dei più importanti DLC rilasciati dal lancio avvenuto lo scorso anno.

Gli utenti Xbox e PC potranno accedere al gioco sia attraverso l'abbonamento a Game Pass sia acquistandolo dai rispettivi store di Microsoft. Il pacchetto di contenuti include nuove capre, equipaggiamento, missioni, segreti ed altro.

Gli utenti PC, inoltre, avranno la possibilità di acquistare il gioco anche da Steam, una delle piattaforme più popolari nella community di videogiocatori. In questo caso, però, l'attesa sarà leggermente più lunga: il publisher ha già chiarito che il rilascio è previsto per l'inizio del 2024, ma non ha fornito una data esatta.

Ma non è tutto: sono ben 12 i giochi che stanno per aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass dei quali due disponibili già da subito: Remnant: From the Ashes e Remnant II. Prossimamente arriveranno produzioni del calibro di Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider e World War Z.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata di Xbox in cui è possibile consultare l'elenco completo dei titoli in arrivo, tra cui quelli che verranno aggiunti al nuovo Xbox Game Pass Core, ovvero il livello di sottoscrizione che ha preso il posto di Xbox Live Gold.