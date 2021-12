Giochi per Android anche su Windows 10 e Windows 11: in arrivo il supporto a Google Play

Google ha sganciato una bomba in occasione dei Game Awards, rivelando che i giochi di Google Play arriveranno su Windows il prossimo anno. Al momento in cui scriviamo pare non ci sia alcuna collaborazione fra Big G e Microsoft o realtà come BlueStacks, ma il progetto è seguito internamente solo da Google. I giochi per Android, inoltre, non arriveranno solo su Windows 11, ma anche sul più diffuso Windows 10

Google utilizzerà una tecnologia di emulazione diversa dal Windows Subsystem per Android (WSA), che su Windows 11 permetterà presto di eseguire diverse app per Android fra quelle disponibili via Amazon Appstore. Per quanto riguarda la novità annunciata dalla Grande G, invece, si farà affidamento a una tecnologia di emulazione proprietaria di cui non conosciamo molti dettagli ad oggi. Ha approfondito l'argomento TheVerge con il portavoce di Google Alex Garcia-Kummert.

Giochi Android in arrivo presto anche su Windows 10 e Windows 11

Di seguito un estratto dell'intervista:

"A partire dal 2022, i giocatori potranno provare i loro giochi Google Play preferiti su più dispositivi: passando senza problemi tra telefono, tablet, Chromebook e, presto, PC Windows. Questo prodotto creato da Google porta il meglio di Google Play Games su più laptop e desktop e siamo entusiasti di espandere la nostra piattaforma affinché i giocatori possano divertirsi ancora di più con i loro giochi Android preferiti. Questa sarà un'app Windows nativa distribuita da Google, che supporterà Windows 10 e versioni successive. Non funzionerà eseguendo lo streaming dei gameplay".

L'approccio di Google potrebbe essere molto interessante, sebbene sia legato solo al mondo del gaming, dal momento che coinvolgerà una tecnologia proprietaria di emulazione, apparentemente con un numero inferiore di restrizioni rispetto al metodo nativo di Microsoft presentato su Windows 11. Fra i pochi dettagli annunciati dalla compagnia ci sarà la possibilità di passare da un dispositivo all'altro senza perdere i progressi nei vari giochi, tuttavia ad oggi non abbiamo una data sul rilascio della funzione: sappiamo solo che arriverà entro la fine del prossimo anno.