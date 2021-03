Giocatore di FIFA bannato a vita per razzismo contro leggenda dell'Arsenal

Bannato a vita da FIFA. Un giocatore del popolare titolo calcistico di EA, il 18enne Patrick O'Brien, si è macchiato di insulti razzisti contro Ian Wright, storico attaccante dell'Arsenal degli anni '90, dopo aver perso un match di Ultimate Team in cui impersonava l'ex punta dei Gunners. Il tutto è avvenuto lo scorso maggio, quando in preda alla rabbia il giovane irlandese ha iniziato a inviare epiteti razzisti a Ian Wright su Instagram, una ventina di messaggi in tutto.

Wright si è rivolto a un tribunale, dove O'Brien si è scusato e dichiarato colpevole: il giudice ha deciso di non imporre una condanna penale, sottolineando che non sarebbe stato di giovamento. O'Brien ha mostrato un "genuino rimorso" per le sue azioni e ha donato 500 euro all'associazione Irish Network Against Racism. Secondo l'avvocato difensore, il giovane non aveva mai avuto problemi con la polizia prima e ha semplicemente perso il controllo.

Durante l'udienza, O'Brien ha scritto delle scuse a Wright, accettate dal 57enne per - come scrive lo stesso su Twitter - un "suo personale bisogno e desiderio di andare avanti". L'ex Gunners si è dichiarato tuttavia "deluso" da un verdetto ritenuto indulgente.

Electronic Arts ha invece usato il pugno di ferro. "Ian Wright è parte della famiglia EA Sports", ha dichiarato David Jackson, VP Brand EA Sports FIFA a Eurogamer. "Apprezziamo enormemente la sua partnership e il suo sostegno, e vogliamo anche che sappia che ha il nostro sostegno. L'anno scorso, Ian è stato oggetto di un terribile attacco verbale razzista da parte di un giocatore che ha perso una partita di FIFA 20. Si è trattato di un comportamento inaccettabile a tutti i livelli e non lo tollereremo. Abbiamo deciso di vietare permanentemente all'utente di giocare o di accedere ai nostri giochi. […] Il razzismo deve finire".

Wright ha apprezzato la presa di posizione di EA. "Dopo questo attacco hanno cambiato tutta la loro policy. […] Si sono persino scusati con me, una cosa che ho trovato davvero strana. Gli ho detto che non dovevano scusarsi con me, ma hanno detto che mi dovevano delle scuse perché tutto è avvenuto sulla loro piattaforma. […] Che si tratti di razza, religione, sesso, qualunque cosa, nessuna discriminazione sarà tollerata. È bandito a vita. Totalmente bandito a vita. Non potrà mai più giocare", ha concluso Wright.