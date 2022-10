GeForce NOW scontato fino al 20 novembre: abbonamento Priority di sei mesi a 29,99

NVIDIA ha annunciato un'offerta speciale che riguarda il servizio di cloud gaming GeForce NOW: a partire da oggi fino al 20 novembre è possibile sottoscrivere un abbonamento Priority di sei mesi a 29,99€, uno sconto del 40% rispetto al prezzo normale di 49,99€.

I membri Priority possono giocare in streaming istantaneo a più di 1.400 giochi provenienti dai più famosi negozi di giochi digitali come Steam, Epic, Ubisoft e Origin per sessioni di gioco della durata di sei ore. Inoltre, hanno accesso prioritario ai server di gioco cloud per far partire l'azione più velocemente rispetto ai membri Free, e RTX ON per godere del ray tracing nei giochi che lo supportano. Questa settimana il servizio accoglie 11 nuovi giochi:

Victoria 3 (nuovo lancio su Steam)

Paper Cut Mansion (nuovo lancio su Steam ed Epic Games, 27/10)

Saturnalia (New release on Epic Games, 27/10)

Asterigos: Curse of the Stars (Epic Games)

Draw Slasher (Steam)

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (Steam ed Epic Games)

Guild Wars: Game of the Year (Steam)

Labyrinthine (Steam)

Sniper Elite 5 (Steam)

Volcanoids (Steam)

V Rising (Steam)

Per chi non ama giocare in cloud, segnaliamo l'arrivo di nuovi driver GeForce Game Ready (526.47 WHQL) indirizzati a Sackboy: A Big Adventure e al supporto del DLSS 3 in F1 22 a partire dal 31 ottobre. Il driver offre anche una migliore esperienza in Victoria 3 e WRC Generations - The FIA WRC Official Game.

Infine, segnaliamo che chi acquista una GeForce RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 prima dell'8 dicembre riceverà una copia digitale su Steam di Warhammer 40.000: Darktide - Imperial Edition del valore di 59,99€. La Imperial Edition include: