GeForce NOW RTX 3080: adesso ci si può abbonare per un solo mese

GeForce NOW RTX 3080 è il nuovo piano ad abbonamento appena lanciato da NVIDIA per il suo rinomato servizio di cloud gaming. RTX 3080 si affianca ai già esistenti Free e Priority e permette di giocare fino alla risoluzione 1440p e fino a 120 frame per secondo con i titoli che lo consentono.

In occasione del GFN Thursday, NVIDIA ha annunciato il lancio di un nuovo abbonamento di 1 mese a GeForce NOW RTX 3080, mentre fino a oggi è stato possibile sottoscrivere solamente l'abbonamento di 6 mesi. In altre parole, non è stato possibile accedere al nuovo profilo di GeForce NOW spendendo meno di 99 euro, mentre il nuovo abbonamento di un mese permette di provare il servizio spendendo 19 euro. Per altri dettagli vi rimandiamo al sito di GeForce NOW.

Inoltre, NVIDIA annuncia sei nuovi giochi disponibili in streaming, ovvero Buccaneers!, Distant Worlds 2, Ironsmith Medieval Simulator, Bus Driver Simulator, Martha is Dead e Survival Quiz CITY.

Per i test e le nostre considerazioni sul nuovo profilo GeForce NOW RTX 3080 vi rimandiamo a questo articolo.