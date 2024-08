GeForce NOW continua a crescere: superati i 2000 giochi, le ultime novità

Black Myth: Wukong e la demo di FINAL FANTASY XVI arrivano sul cloud grazie a GeForce NOW. Il servizio di NVIDIA supporta oltre 2000 titoli e guadagna un nuovo datacenter Ultimate in Polonia.

NVIDIA continua a rafforzare il proprio servizio di cloud gaming GeForce NOW. Ogni settimana GFN supporta nuovi titoli da Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net, GOG.com e Xbox. In totale il servizio di NVIDIA permette di divertirsi con oltre 2000 titoli. A questi si sono aggiunti, proprio in queste ore, Black Myth: Wukong e la demo di FINAL FANTASY XVI mentre Star Wars Outlaws sarà disponibile dal 30 agosto.

Dal 22 agosto, inoltre, arriva l'autenticazione automatica degli account Xbox - che si aggiunge al supporto esistente per Epic Games e Ubisoft - tra i dispositivi. Questo significa che, dopo aver collegato i propri profili Xbox una sola volta, i membri di GFN potranno accederanno automaticamente sui propri dispositivi a tutte le sessioni di GeForce NOW.

Questa funzionalità si unisce alla sincronizzazione della libreria dei giochi Xbox su GeForce NOW, che consente di sincronizzare i giochi Xbox Game Pass e Microsoft Store supportati con la propria libreria di streaming cloud. In questo modo sarà possibile vivere un'esperienza di gioco più unificata con la possibilità di giocare istantaneamente a oltre 140 titoli Xbox Game Pass su tutti i dispositivi.

Le altre novità sono il supporto agli addon di World of Warcraft (grazie a CurseForge) e l'arrivo di un nuovo datacenter Ultimate in Polonia al fine di offrire prestazioni sempre migliori - minore latenza, qualità di streaming più alta - all'utenza europea.

In particolare, GeForce NOW ha collaborato con CurseForge per includere oltre i 25 migliori componenti aggiuntivi della sua piattaforma, disponibili per i membri Ultimate e Priority, inclusi gli utenti del Day Pass, per personalizzare la loro esperienza di WoW. "Gli add-on sono ancora più facili da implementare rispetto a quanto lo sarebbero giocando in locale poiché non è richiesto un account CurseForge: basta avviare WoW e abilitare gli add-on dal menu del gioco".