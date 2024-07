Gears of War su PlayStation? Il nuovo E-Day potrebbe essere il primo multipiattaforma

Un annuncio di lavoro pubblicato da The Coalition in merito al nuovo Gears of War E-Day ha dato vita a nuove voci secondo cui il gioco potrebbe arrivare anche su PlayStation 5.

Che Microsoft punti ad espandere il suo bacino di utenti, anche con i giochi che una volta erano sue esclusive, non è un segreto. Tuttavia, pare che la strategia di Redmond stia per estendersi anche a brand iconici del marchio Xbox, almeno a giudicare da un annuncio di lavoro pubblicato da The Coalition relativo a Gears of War E-Day.

Gears of War E-Day rappresenta un prequel degli eventi svoltisi nel primo capitolo della saga rilasciato su Xbox 360 e PC ormai nel lontano 2006. Nel gioco riappariranno i personaggi storici del brand tra cui Marcus Fenix, ovviamente, e Dominic Santiago.

The Coalition, impegnato ormai da quasi un decennio sulla saga di Gears of War, ha pubblicato un curioso annuncio in merito al nuovo capitolo svelato durante l'Xbox Showcase di giugno. In particolare, la software house è alla ricerca di un senior online client engineer, la cui responsabilità sarà realizzare le esperienze multigiocatore e online.

Lo sviluppatore dovrà curare ogni aspetto della componente online, tra cui economie e commercio in-game, gestione delle sessioni, statistiche dei giocatori, contenuti generati dagli utenti, matchmaking e gestione dei contenuti di gioco. Nulla di strano, se non fosse per le competenze richieste.

Oltre alla dimestichezza con Unreal Engine e, più in generale, relative alla modellazione di oggetti, alla figura è richiesta una solida esperienza con Xbox Live, Steam e PlayStation Network. È stato proprio il servizio di Sony a scatenare la curiosità del web, poiché viene citato per un titolo teoricamente in esclusiva e per di più insieme a due piattaforme sulle quali il gioco verrà rilasciato con certezza.

Naturalmente, si tratta semplicemente di speculazioni e non rappresenta né una conferma che il gioco arriverà su PlayStation 5 né che Microsoft stia valutando l'idea di proporlo anche su altre piattaforme, seppur abbia già chiarito che non ci sono paletti su quali siano le esclusive convertibili in titoli multipiattaforma. Ciò che sappiamo con certezza è che il gioco arriverà su PC e Xbox Series X|S anche se manca ancora una data d'uscita.