Gears of War: E-Day rimandato? Si pensa all'uscita contemporanea su PlayStation 5 anche per il TPS

Secondo un noto leaker, Gears of War: E-Day sarebbe stato rimandato al 2026. La ragione sarebbe concedere più tempo agli sviluppatori per completare il porting su PlayStation 5 e rilasciarlo in contemporanea su tutte le piattaforme

Di Gears of War: E-Day sappiamo davvero poco, ma Microsoft lo scorso anno ci ha deliziato con un meraviglioso e nostalgico trailer. Tuttavia, nonostante il gioco fosse inizialmente previsto per quest'anno, pare che la società di Redmond abbia posticipato il rilascio al 2026.

A riferirlo è stato il leaker eXtas1s che vanta una reputazione piuttosto affidabile per quanto riguarda gli affari di Xbox. Secondo il leaker, Microsoft avrebbe rimandato il rilascio del gioco al 2026 per consentire agli sviluppatori di ultimare il porting per PlayStation 5 e confezionare un'uscita contemporanea per tutte le piattaforme.

In realtà, una versione per l'ammiraglia di Sony non è mai stata confermata, ma il programma sarebbe in linea con il recente ritardo annunciato per Fable. Di quest'ultimo la versione PS5 è stata confermata proprio per il 2026, l'anno successivo al rilascio su PC e Xbox.

Tuttavia, solo qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato che il 2026 sarebbe stato l'anno di uscita anche per le sue piattaforme, senza menzionare la versione PlayStation che, conti alla mano, avrebbe dovuto essere spostata al 2027. Questo ha fatto immediatamente pensare che il D1 sarà lo stesso per PC, Xbox e PlayStation.

Al momento, Microsoft non ha confermato – ma neanche smentito – l'uscita in contemporanea per tutte le piattaforme, ma la sua strategia multipiattaforma sembra voler dire addio a qualsiasi esclusività, anche temporanea. Fa eccezione solo Nintendo Switch 2 per la quale non vi è stato alcun annuncio. Qualcuno ritiene che questi giochi potrebbero approdare anche sulla prossima generazione di Nintendo, ma al momento manca qualsiasi affermazione ufficiale in merito.