Gary Bowser è stato scarcerato ma dovrà pagare Nintendo per il resto della vita

Vi ricordate di Gary Bowser, membro del Team-Xecuter condannato a 40 mesi di carcere nel 2022 per aver bucato le protezioni digitali delle console di Nintendo (e averci fatto un sacco di soldi)? L'uomo, che ha il cognome del cattivo di Super Mario, è uscito prima di prigione per buona condotta ma non per questo ha chiuso tutte le sue pendenze con la Grande N.

Arrestato in Repubblica Dominicana ed estradato negli Stati Uniti, Bowser non era tra le figure tecniche del Team, era il venditore, colui che gestiva siti che mettevano in contatto l'organizzazione con l'utenza finale. Seppur non fattivamente coinvolto nella parte tecnica, Bowser era il vero e proprio volto pubblico del gruppo, e questa esposizione l'ha pagata cara.

Non solo perché il suo introito, a detta dell'avvocato, era di soli 500-1000 dollari al mese (in realtà si parla di 320.000 dollari maturati in 7 anni), ma anche perché è finito in galera, seppur con una pena inferiore ai 5 anni richiesti dall'accusa.

Incarcerato a Seattle, nel centro di detenzione federale SeaTac, Bowser è uscito da quel centro il 28 marzo e ora si trova presso il Northwest Detention Center di Tacoma, Washington, per prepararsi al suo ritorno in Canada, cosa che dovrebbe concretizzarsi nell'arco di una settimana.

Bowser deve però pagare 14,5 milioni di dollari di risarcimento, di cui 10 milioni a Nintendo e il resto a Nintendo of America. Finora ha rimborsato 175 dollari, grazie ad alcuni lavori svolti durante la detenzione. Se Bowser riuscirà a trovare un lavoro stabile in Canada, Nintendo incasserà una buona fetta del suo stipendio.

"L'accordo con loro è che il massimo che possono prendersi è dal 25 al 30 percento del reddito mensile lordo. Ho fino a sei mesi prima di dover iniziare a fare i pagamenti", ha spiegato Bowser. È quindi improbabile che Nintendo otterrà l'intero importo dovuto, ma una cosa è certa: Bowser dovrà pagare la Grande N per il resto dei suoi giorni.