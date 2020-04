Gamescom 2020: confermata la sola edizione in digitale, niente fiera aperta al pubblico

Giusto un paio di settimane fa scrivevamo, con questa notizia, circa la decisione dell'organizzazione del Gamescom di Colonia di confermare la parte online dell'evento previsto per la fine del mese di agosto. Per quello che è il principale evento europeo legato al mondo dei videogiochi, previsto dal 25 al 29 agosto a Colonia, è stato infatti confermato lo svolgimento in una forma online nelle date originarie.

Il governo tedesco ha annunciato un blocco nazionale di tutti gli eventi pubblici che raccolgono un elevato numero di partecipanti fino alla fine del mese di agosto, quale forma di contenimento della pandemia da COVID-19. La conseguenza diretta di tutto questo è che Gamescom 2020 si terrà unicamente nel format digitale, senza alcun tipo di presenza fisica tra i padiglioni del quartiere fieristico di Colonia.

Al momento attuale non sono stati ancora anticipati dettagli specifici sulle modalità di svolgimento di questa edizione all digital del Gamescom, ma pare scontato che in questo formato la fiera non potrà arrivare a coprire tutto quello che era stato originariamente previsto in forma fisica.

Resta per il momento nel limbo l'edizione 2020 dell'IFA di Berlino, prevista dal 4 al 9 settembre: tecnicamente queste date sono fuori dal periodo di ban fissato dal governo tedesco ma c'è da capire se lo svolgimento della fiera verrà confermato o se anche questo event sarà cancellato, o trasformato per il 2020 in una edizione solo digitale. C'è ancora tempo per decidere ma è auspicabile che una direzione chiara possa essere presa entro la fine del mese di maggio: dagli organizzatori per il momento nessuna indicazione, con le date e lo svolgimento che sono confermati nella formula classica.