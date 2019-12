Gamerankings chiude: verrà reindirizzato a Metacritic

Si chiude un'epoca per le recensioni di videogiochi: Gamerankings, storico sito di aggregazione di recensioni, chiude i battenti a partire dalla giornata di oggi. Viene annunciato sul sito stesso: "I giocatori continueranno a trovare su Metacritic moltissime informazioni su come i giochi vengono recepiti. L'intero team di GameRankings.com continuerà la sua missione di creare contenuti informativi sulle recensioni dei giochi e porterà le recensioni di grandi giochi classici su Metacritic".

Gamerankings aggrega le recensioni di videogiochi pubblicate sui siti più autorevoli del settore e realizza una media dei voti ottenuti in queste recensioni. Come Metacritic, appartiene all'editore editore CBS Interactive che, tra gli altri, controlla anche il famoso sito di recensioni di videogiochi Gamespot. "Gamerankings è stato uno dei primi siti online sui videogiochi. Vi ringraziamo per il supporto che ci avete dato negli ultimi 20 anni e non vediamo l'ora di conseguire altri traguardi negli anni a venire".

Il messaggio è firmato da Allen Tyner, responsabile di GameFAQs e GameRankings, e da Marc Doyle, co-fondatore di Metacritic. Fondato nel 1999, Gamerankings è stato un punto di riferimento per tutto il settore, permettendo di realizzare ricerche approfondite per anno, piattaforma e tipologia di gioco, tra le altre cose. Allo stesso tempo la notizia non è completamente sorprendente, visto che altri aggregatori, come lo stesso Metacritic, offrono ormai strumenti più moderni e al passo con i tempi rispetto alle recenti novità del web.