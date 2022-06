Francia: stop alle parole inglesi quando si parla di videogiochi

Il governo francese sta proibendo l'uso di anglicismi legati al mondo dei videogiochi per preservare l'integrità della lingua francese. Il ministero della Cultura ha affermato che il settore dei videogiochi è pieno di parole inglesi che potrebbero costituire "una barriera alla comprensione" per chi non è tanto avvezzo al mondo dei videogiochi, secondo quanto riferisce il Guardian.

In altri termini, le istituzioni intendono così promuovere l'uso di espressioni come "joueur professionnel" al posto di pro player, "joueur-animateur en direct" per live streamer, "jeu video en nuage" per cloud gaming e "jeu video de competition" per eSport. Non è completamente sorprendente per una nazione dove da molti anni si promuove la parola "ordinateur" per riferirsi al computer o l'espressione "access sans fil à internet" per Wi-Fi.

Le limitazioni sono imposte espressamente ai dipendenti pubblici che devono redigere documenti ufficiali, ma puntano a costituire un deterrente per qualsiasi utilizzatore della lingua francese. L'Académie Française, organismo di vigilanza della lingua francese, ha segnalato già a febbraio un "degrado che non deve essere visto come inevitabile", riferendosi ad espressioni informatiche in senso lato non necessariamente appartenenti al mondo dei videogiochi, come big data.

I tentativi precedenti di imporre l'uso di parole francesi per evitare la diffusione degli anglicismi, tuttavia, non sono quasi mai andati a buon fine.