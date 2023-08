Forza Motorsport su PC, ecco le specifiche. Supporto a DLSS 2, FSR 2.2 e DirectStorage

In occasione della Gamescom 2023 di Colonia, Turn 10 Studios ha annunciato la presenza del circuito Nürburgring GP in Forza Motorsport, titolo in uscita il 10 ottobre in esclusiva su Xbox Series X|S e PC.

Gli sviluppatori hanno anche confermato l'intenzione di mantenere aggiornato il gioco dopo il lancio e, a tal proposito, hanno annunciato l'integrazione di Nordschleife - il più celebre dei circuiti del complesso del Nürburgring - con i suoi 20,83 chilometri di lunghezza nel corso della primavera 2024.





Entrambi i tracciati sono stati completamente ricostruiti per Xbox Series X|S e PC. Il Nürburgring GP è l'ultima aggiunta ai 20 tracciati presenti in Forza Motorsport dal day one. Il titolo conterà anche su oltre 500 auto, con l'elenco che continuerà a espandersi dopo il lancio.

Oltre a questa lieta notizia per tutti gli appassionati di automobilismo, sono state svelate le specifiche della versione PC e alcune informazioni tecniche. I giocatori PC possono preordinare Forza Motorsport su Steam e iniziare a giocare 5 giorni prima, il 5 ottobre, acquistando la Premium Edition. Il gioco supporta cross-play e cross-save, quindi è possibile giocare con gli amici su PC e console, inoltre salvataggi e achievement sono sincronizzati tra Xbox Series X|S e Steam.

Turn 10 Studios ha condiviso una tabella con i requisiti minimi, consigliati e ideali del gioco su PC. Il titolo supporta le tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS 2 e AMD FSR 2.2, mentre per quanto riguarda le risoluzioni native si parla di "4K e oltre", nonché alle risoluzioni ultrawide e "non standard" durante le corse sui tracciati.



Per eseguire il gioco avete bisogno almeno di un processore Core i5-8400 o Ryzen 5 1600, insieme a una scheda video GTX 1060 o RX 5500 XT e 4 GB di RAM. Le specifiche consigliate si spingono un po' oltre, con un Intel Core i5-11600K o un Ryzen 5 5600X, abbinato a una RTX 2080 Ti o una RX 6800 XT e 8 GB di RAM.

Se volete godervi Forza Motorsport alle impostazioni più elevate, avrete bisogno di alcuni componenti di fascia alta: per quanto riguarda la CPU si parla di almeno un Core i7-11700K o un Ryzen 7 5800X, una RTX 4080 o una RX 7900 XT e 16 GB di RAM. Microsoft consiglia inoltre di avere almeno 130 GB di spazio di archiviazione su SSD, meglio se M.2 NVMe.

Tra le altre novità troviamo il supporto alla API DirectStorage per caricamenti meno frequenti e più rapidi, nonché la conferma di soluzioni come la pre-compilazione e il caching anticipato degli shader già viste in Forza Horizon 5.

Il frame rate è sbloccato nel single player, mentre in multiplayer è stato bloccato per garantire un'esperienza comune su PC e Xbox. Infine, oltre a funzionare nativamente un'ampia gamma di volanti di Logitech, Thrustmaster e Fanatec, Forza Motorsport supporta l'API DirectInput per ampliare al massimo la compatibilità con i vari dispositivi di controllo e permettere il rimappamento dei tasti.