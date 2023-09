Forza Motorsport: ecco i primi 17 minuti di gameplay del nuovo racing targato Microsoft

Il canale ufficiale di Forza ha condiviso i primi 17 minuti di gameplay del nuovo Forza Motorsport, il racing game di Microsoft Studio in arrivo il 10 ottobre. Nel filmato vengono mostrate alcune delle novità introdotte insieme a una selezione di vetture che saranno disponibili sin dal giorno di lancio.

All'avvio della nostra carriera da piloti, il gioco ci metterà al volante di una Chevrolet Corvette E-Ray 2024 a Maple Valley, un nuovo circuito Open Practice. Subito dopo, verremo trasportati su una Cadillac Racing V-Series-R 2023 per completare una gara di endurance a Hakone, in Giappone.

Il video presenta anche la nuova Builders Cup (Coppa Costruttori), una nuova modalità Carriera che propone tre vetture: la Honda Civic Type-R 2018, la Ford Mustang GT 2018 e la Subaru STI S209 2019. In questo caso, all'inizio di ogni gara sarà richiesto il completamento di tre giri di prova per segnare il tempo. Il filmato si conclude con una corsa a tutto gas sul tracciato Grand Oak Raceway con la suddetta Civic. Questa concede un primo sguardo alle collisioni e all'IA.

Forza Motorsport è già disponibile al preordine su Steam e Microsoft Store e i giocatori che decideranno di acquistare la Premium Edition avranno l'accesso anticipato al gioco con cinque giorni di anticipo, a partire quindi dal 5 ottobre. Il rilascio ufficiale è previsto per il 10 ottobre e il titolo sarà disponibile per PC, Xbox One X|S, Game Pass (sia PC che console) e Cloud Gaming.

Inoltre, alle 18.00 italiane di oggi andrà in onda il Forza Monthly Livestream dove saranno svelati ulteriori dettagli sul gioco. La diretta può essere seguita direttamente dalla nostra pagina.