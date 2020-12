Fortnite, la campagna anti-Apple continua: Epic vizia gli influencer con doni targati Samsung

È da un po' di tempo che non si parlava dell'incessante guerra tra Apple e Epic Games. I due titani si erano scontrati mesi fa sul campo di battaglia di Fortnite, gioco rimosso dall'App Store dopo aver violato le ferree regole del marketplace della Mela. Da qui era nata la campagna promozionale #FreeFortnite, iniziativa che ha visto l'inaugurazione di un torneo e altre iniziative con cui Epic è riuscita a ingraziarsi le simpatie dei (numerosi) giocatori.

Il nuovo obiettivo del developer sono gli influencer, quelli legati al mondo videoludico, che hanno appena ricevuto uno speciale regalo natalizio a tema #FreeFortnite.

#FreeFortnite: Epic Games e Samsung uniscono le forze

In occasione delle festività natalizie, alcune personalità particolarmente note ai giocatori hanno ricevuto a casa un pacco regalo firmato Epic Games. Il packaging richiama lo stile minimal tipico delle confezioni dei prodotti Apple, ma al posto di un eventuale MacBook troviamo una frase, che in questo caso suona quasi come una minaccia: "Free Fortnite".

Come riportato da Greg Miller, ex editor di IGN US e co-founder di Kinda Funny, il pacco spedito da Epic contiene un tablet nuovo di zecca - un Samsung Galaxy S7 - e una giacca che esibisce il logo #FreeFortnite, con tanto di arcobaleno.

Non ci sorprendiamo del coinvolgimento di Samsung, del resto parliamo della rivale di Apple per quel che concerne il mercato mobile, ma c'è altro: il gigante sudcoreano ha messo a disposizione il suo Galaxy Store per il download gratuito di Fortnite. Con la rimozione del gioco dal Google Play Store, gli utenti possono ancora affidarsi a Samsung per poter installare e aggiornare il battle royale di Epic Games, senza preoccuparsi di ulteriori ban.

A tal proposito, la suddetta confezione contiene anche una lettera firmata dalla stessa Epic, con un invito rivolto agli influencer: "Per festeggiare, abbiamo collaborato con Samsung per inviarti un pacco speciale contenente gadget #FreeFortnite. Sebbene Fortnite non sia attualmente disponibile sull'App Store o su Google Play, puoi comunque ottenere gli ultimi aggiornamenti di Fortnite direttamente dall'app Epic Games sul Galaxy Store. Spargi la voce".

Insomma, dopo il trailer Nineteen Eight-Fortnite e la Free Fortnite Cup arriva l'ultima, audace mossa di Epic Games. Come risponderà Apple? Probabilmente resterà in silenzio anche questa volta, attendendo il prossimo scontro in tribunale.