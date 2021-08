Fortnite come Among Us, arriva la modalità Impostori

Among Us ha avuto un grandissimo successo che non è certo passato inosservato in casa Epic Games. Fornite, il popolare titolo della software house, guadagna infatti la modalità Impostori che ricorda da vicino il gioco creato da Innersloth.

Fortnite - Impostori è una modalità fino a dieci giocatori: otto Agenti per proteggere il Ponte e due Impostori per espugnarlo. Gli Agenti dell'Ordine Immaginario devono collaborare per smascherare chiunque si finga un Agente, ovviamente facendo attenzione a non fidarsi di nessuno. Allo stesso tempo devono completare incarichi come calibrare forzieri e lama, riparare Bus della battaglia e consegnare rapporti sulla Tempesta.

L'obiettivo degli Impostori è semplice: eliminare abbastanza Agenti per prendere il controllo del Ponte prima di essere scoperti. Epic Games spiega che "i giocatori possono entrare in coda con gruppi di qualsiasi dimensione, riempiendo gli slot restanti". La chat vocale pubblica sarà disattivata durante Impostori, ma sarà possibile usare emote e il menu di Chat veloce per comunicare.

Per giocare con un gruppo di amici è necessario selezionare l'opzione "Privata" entrando nella coda per Impostori: bastano quattro amici per avviare la partita personalizzata. Avviando una partita da quattro a sette giocatori ci sarà un solo Impostore, mentre con otto o più giocatori gli Impostori saranno due.