Fortnite: addio al vecchio sistema di Mira Assistita

Grandi cambiamenti in arrivo su Fortnite, come comunicato da Epic Games su Twitter.

Il popolare battle royale si appresta a salutare il suo più famigerato schema di controllo, tale Legacy, grazie al quale i giocatori con gamepad otterrebbero un significativo vantaggio durante l'acquisizione della mira. Ne sono derivati diversi problemi di bilanciamento, che finalmente verranno risolti con la patch prevista per il prossimo 13 marzo .

Fortnite: Epic rimuoverà lo schema Legacy dalle impostazioni

In un mondo in cui i giocatori di sparatutto sfruttano la massima precisione garantita dalla combo mouse + tastiera, sono gli utenti muniti di controller i più favoriti, almeno nel paradossale caso di Fortnite. Certo, l'abilità del player viene sempre prima di tutto, ma il suddetto schema Legacy è stato in grado di fornire un vantaggio considerevole, il tutto sfruttando una meccanica di mira assistita decisamente discutibile.

La 'Aim Assist' permette ai giocatori del battle royale di agganciare più facilmente i bersagli premendo ripetutamente il tasto assengato alla mira - L2 per il DualShock 4 (PS4) e LT per il Wireless Controller di Xbox One e PC. In tal modo l'arma, per una manciata di secondi, seguirebbe automaticamente i movimenti dell'avversario, tracciandoli persino attraverso pareti e altri ostacoli.

Wtf @UnknownxArmy1x literally tracking people through bushes LMAO pic.twitter.com/htIVyQGFdo — The Fortnite Guy (@The_FortniteGuy) February 26, 2020

Inutile dire che questa meccanica è stata a dir poco abusata da alcuni utenti, scatenando la rabbia dell'intera community e degli streamer che hanno espresso le proprie lamentele in diretta. Lamentele che sono state accolte da Epic Games, che annuncia l'imminente update che farà felici molti giocatori: lo schema di controllo Legacy sarà rimosso dalle impostazioni di Fortnite.

Quando l'opzione sarà disabilitata, venerdì 13 marzo , coloro che stanno attualmente utilizzando l'opzione Legacy dovranno passare allo schema Esponential o a quello Linear; gli utenti avranno comunque la possibilità di conservare i propri settaggi e importarli nelle nuove impostazioni.

Come spiegano gli stessi developer, la Mira Assistita non sarà del tutto rimossa da Fortnite: la meccanica tornerà all'interno del gioco in una forma meno 'invasiva'. Del resto, ricordiamo che la stessa feature è presente in molti sparatutto, TPS o FPS, e nella maggior parte di essi è disattivabile in qualsiasi momento.