Fortnite a 120 fps con l'ultimo aggiornamento per iPad Pro 2018

Epic Games aggiorna la versione iOS di Fortnite per iPad Pro (2018), introducendo la possibilità di sbloccare i 120 fotogrammi al secondo - al costo di un piccolo downgrade della risoluzione. Con i 120 fps, la versione per iPad Pro è seconda solo a quella PC in termini di performance.

21 Gennaio 2020

Fortnite

iPad

iPadOS

