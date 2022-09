FIFA 23: un'opzione permette di disabilitare i commenti critici ai giocatori

FIFA 23 è ora disponibile in modalità Accesso Anticipato, riservata a coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition del gioco EA Sports, lo ricordiamo l'ultimo con il nome FIFA. Per questo motivo iniziano a emergere particolari curiosi sull'ultima edizione del gioco di calcio EA, come la possibilità di disabilitare le considerazioni dei telecronisti nei riguardi delle giocate meno fruttuose dei giocatori.

Nelle opzioni, infatti, si possono disattivare tutti i commenti critici durante la partita (abilitati di default) il che impedirà ai telecronisti Pierluigi Pardo e Daniele Adani di fare considerazioni sulla qualità del gioco e sugli errori dei giocatori. In telecronaca, ad esempio, ci potrebbero essere delle considerazioni sulla scarsa tenuta difensiva o sulla debole fase di possesso di palla: ora possono essere escluse dai commenti, pur preservando il resto della telecronaca sulle altre fasi di gioco.

Si tratta di una tra le tante accortezze volute da EA Sports per rendere il titolo di calcio di quest'anno il più accessibile possibile per i nuovi giocatori. Ci sono, infatti, nuove sessioni di allenamento e una modalità apposita che insegna le basi del gioco.

Fra le altre cose, c'è maggiore attenzione sul calcio femminile con l'introduzione dei club di Francia e Inghilterra, oltre alle rispettive nazionali, mentre successivamente arriverà anche un aggiornamento gratuito con la Coppa del Mondo in Qatar. Se sarà facile da approcciare, FIFA 23 invece richiederà molta dedizione per essere padroneggiato a dovere, con un'edizione che si prefigura come più completa rispetto a quelle passate.

L’uscita definitiva di FIFA 23 è prevista per il 30 settembre su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Stadia. Per la prima volta la versione PC sarà next-gen come quelle per PlayStation 5, Xbox Series X e Stadia.